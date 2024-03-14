"Наша боль". Известный московский медик обсудила в Барнауле будущее медицины
Министр здравоохранения региона показал Марьяне Лысенко барнаульскую "суперполиклинику № 14"
14 марта 2024, 14:29, ИА Амител
В Барнаул с рабочим визитом приехала главврач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Известный в своих кругах медик посетила несколько медучреждений, в том числе прославившуюся на всю страну "суперполиклинику № 14" в Барнауле, которая открыла свои двери в феврале этого года. Также главврач пообщалась с руководителями больниц региона и обсудила с ними, что сегодня останавливает развитие медицины и какое будущее ее ждет. Подробнее – в материале amic.ru.
Справка:
Московская клиническая больница № 52, которую возглавляет Марьяна Лысенко, в 2020 году одной из первых начала спасать больных COVID-19. За особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с ковидом, Лысенко присвоили звание Героя Труда РФ.
Нужен системный подход
Для Лысенко провели экскурсию по новому корпусу барнаульской поликлиники № 14 на улице Лазурной, открытие которой состоялось в феврале 2024 года и привлекло внимание всей страны. Она стала первой поликлиникой, построенной в Барнауле в XXI веке. И самой крупной в стране. Ранее медучреждение принимало пациентов в пяти зданиях больницы, расположенных далеко друг от друга. Сейчас все врачи и мощности сосредоточены в одном месте. На строительство медучреждения из федерального и краевого бюджетов выделили 1,5 млрд рублей.
Главврач поликлиники Дмитрий Денисов доложил московской гостье, что сейчас в поликлинике налаживают полноценную диагностическую службу, уже закупили компьютерный томограф, рентген-оборудование, маммографы и флюорографы. Лысенко, в свою очередь, отметила, что "в больнице работает много молодых специалистов, а в рамках нацпроекта сделано все, чтобы люди получали медицинскую помощь на самом высоком уровне".
На встречу с известным московским медиком приехали главврачи краевых, городских и районных больниц, а также министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Одной из главных проблем отрасли остается кадровый дефицит, который особенно остро наблюдается в малых городах и селах, отметила Лысенко.
"Мы можем бесконечно стимулировать молодых специалистов, которые отправляются в удаленные районы, но если там нет инфраструктуры, возможностей для полноценной жизни молодых семей, нет ничего для развития, то ни за какие деньги они там не останутся", – отметила Лысенко.
Она напомнила, что президент во время послания Федеральному собранию анонсировал разработку "системного подхода в части подготовки медицинских кадров". Меры поддержки затронут не только специалистов высшего звена, но и среднего медперсонала, напомнила спикер. Они будут прописаны в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", о продлении которого до 2030 года также сообщил глава государства.
Новая веха в истории
Еще одна проблема – недостаточное развитие отечественных технологий в медицинской сфере, говорит Лысенко.
"Прекрасная российская школа медицины оказалась в заложниках технологических процессов. Мы должны иметь способность все делать сами там, где нам это необходимо, и качество должно быть на самом высоком уровне. Но сегодня производство и технологии пока находятся на не очень удовлетворяющем уровне", – заключила Лысенко.
Медик выразила надежду, что развитие технологий и применение искусственного интеллекта в медицине, о которых также сообщил Путин в послании, приведут к появлению новых кадров: инженеров медицинской техники, биологов, генетиков и других редких специалистов.
Однако без должного финансирования сферы приток кадров невозможен, повторила главврач.
"Извините за грубость, но амбулаторное звено, расположенное на неприспособленных территориях – первых этажах жилых строений, убогие кабинеты, отсутствие оборудования… Все это приводит к кадровому оттоку, потому что людям становится работать неинтересно и немодно", – отметила врач.
Сложно идет работа и по привлечению граждан к профилактике и диспансерным осмотрам, добавила главный врач. По ее мнению, властям нужно активнее прививать обществу культуру ответственного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Достичь этих целей поможет введение налогового вычета для людей, которые будут проходить регулярную диспансеризацию, о чем также говорил президент во время послания.
В будущем, со слов спикера, должна быть создана единая информационная система, которая аккумулирует в себе все диагнозы и результаты исследований, которые были поставлены в разные периоды жизни пациента.
"Это непростой путь, но люди переезжают, и мы не должны зависеть от того, есть ли у него исследования на руках. И [иметь возможность] ознакомиться с ними в любой момент в жизни, даже в самый критический", – добавила она.
"Наша всеобщая боль"
Оценила Лысенко и то, как проводится реабилитация пациентов краевого госпиталя для ветеранов войн. Сейчас в медучреждении проходят реабилитацию около 15 человек. Все они – участники СВО, получившие травмы.
"СВО сейчас – это наша всеобщая боль. Но есть ребята, которые принимали участие в иных военных операциях, они тоже нуждаются в поддержке. У Алтая накоплен очень большой опыт реабилитации. В послевоенное время, когда страна поднималась из руин, здесь уже создавались коллективы, медицинские сообщества, реабилитационные центры. И этот большой опыт, выражающийся в высоком профессионализме, очень чувствуется", – заключила Лысенко.
Кроме того, вместе с губернатором региона Виктором Томенко Марьяна Лысенко осмотрела новый корпус Барнаульской больницы № 3, построенный в рамках нацпроекта "Здравоохранение". И оценила, как помогают участникам спецоперации в алтайском филиале государственного фонда "Защитники Отечества".
14:53:44 14-03-2024
Очень ловко ушла от ответа на вопрос. Доктора в Алтайском крае получают ничтожную зарплату относительно наших западных городов России (Москва,Питер и т.д.). Мы такие же россияне ,тогда ,что это за геноцид. Нет системного подхода к нашему краю и врачи попросту улетают в Москву.Можно настроить массу больниц - а кто будет лечить народ.
16:12:43 14-03-2024
гость (14:53:44 14-03-2024) Очень ловко ушла от ответа на вопрос. Доктора в Алтайском кр... Зарплата у врачей на Алтае хорошая, не надо врать про плохие зарплаты, большинство врачей пользуясь дефицита кадров работают лишь бы день до вечера, и постоянно строчат жалобы о плохой зарплате , чтобы получать как в Москве или Питере надо и работать так как работают в этих городах.
16:50:49 14-03-2024
гость (14:53:44 14-03-2024) Очень ловко ушла от ответа на вопрос. Доктора в Алтайском кр... Кто ждет в Москве бездарей из Алтайского края, хорошие врачи работают и не мечутся в поисках зарплаты, и таких немало Алтае, а зарплату надо зарабатывать качественным лечением и внимательным отношением к пациенту, а то диплом получил и считает что ему должны платить .
12:50:55 15-03-2024
гость (14:53:44 14-03-2024) Очень ловко ушла от ответа на вопрос. Доктора в Алтайском кр... У меня родители живут в Москве,в очень уважаемом возрасте. Папа жалуется,что попасть к хорошему специалисту крайне тяжело.А мама за последние годы только раз посетила поликлинику по настоятельной просьбе отца,и то, что-бы посмотреть на татуированное лицо с кольцами принимающего врача. Очень много среди них мигрантов. Есть классные специалисты. Больше отбывают время за деньги.
15:02:54 14-03-2024
Доктор,как у меня со здоровьем?-На не очень удовлетворяющем уровне.
16:06:38 14-03-2024
Новые поликлиники можно посещать конечно, посетила бы она с утра поликлинику в Кулунде где увидела бы внутреннее убранство, и постоянно пьяного заведующего хирургией, на весь район два терапевта и на одного оперирующего хирурга, нет ни узи ни толкового рентгена постоянно ломающегося.
16:36:51 14-03-2024
Суперполиклиника, только в названии, терапевтов не хватает, на прием дается 10 минут, все врачи находятся в какой то спешке. А направления на какое либо обследование дают талон в диагностический центр. В общем, суперполикликой пока и не пахнет. Чисто для показухи.
18:14:38 14-03-2024
""... удовлетворяющем уровне" - это что?
20:52:24 14-03-2024
А почему не показали супер поликлинику №5 по пр. Калинина, 16, которая не ремонтировалась лет так 40, где обшарпанные стены, где падают потолки, у которой филиалы разбросаны по городу в труднодоступных местах. Что-то никто не интересуется каково там работать хорошим специалистам, а больным бегать по этим филиалам по врачам и лабораториям собирать анализы в кучку. Вот уж где "...наша всеобщая боль....."
09:14:54 15-03-2024
Не будет нормальной медицины при капитализме .
09:53:38 15-03-2024
Человек (09:14:54 15-03-2024) Не будет нормальной медицины при капитализме .... Конечно не будет. Будут медицинские услуги, как и образовательные и коммунальные.
12:08:36 15-03-2024
Гость (09:53:38 15-03-2024) Конечно не будет. Будут медицинские услуги, как и образовате... Медицинские услуги и лечение сейчас антонимы.
12:07:02 15-03-2024
За 30 лет первая построенная поликлиника в городе. Здание новое но врачи то старые. А терапевты дам -... не буду писать нехорошие слова. Зачем вообще люди шли в медицину? Приходишь на прием а тебя не видят. Главное все бумажки заполнить и отвязаться- закрыть больничный в срок и не важно выздоровел или нет. "Ну сами как-нибудь долечитесь" "не подходите ближе" "попейте каких-нибудь витамин". А когда на вопрос что беспокоит отвечаешь - просто смеются или дичь несут: а что вы хотели возраст (если что 27 лет было ) или а что вы хотели - наследственность. Возраст и наследственность оправдывают отсутствие поиска причины болезни и ее устранения. В место лечения подсаживают на таблеточки. которые только симптомы снимают а потом и от этих таблеточек вписывают таблеточки и так далее.
12:24:54 15-03-2024
- "Медик выразила надежду, что развитие технологий и применение искусственного интеллекта в медицине," Где взять передовое "железо" для ИИ? На стеклянных пентодах и катодах он зараза, работать не будет. Китайцы нам "братья", но не до такой степени.