"Наша боль". Известный московский медик обсудила в Барнауле будущее медицины

Министр здравоохранения региона показал Марьяне Лысенко барнаульскую "суперполиклинику № 14"

14 марта 2024, 14:29, ИА Амител

Главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко / Фото: amic.ru

В Барнаул с рабочим визитом приехала главврач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Известный в своих кругах медик посетила несколько медучреждений, в том числе прославившуюся на всю страну "суперполиклинику № 14" в Барнауле, которая открыла свои двери в феврале этого года. Также главврач пообщалась с руководителями больниц региона и обсудила с ними, что сегодня останавливает развитие медицины и какое будущее ее ждет. Подробнее – в материале amic.ru.

Справка:

Московская клиническая больница № 52, которую возглавляет Марьяна Лысенко, в 2020 году одной из первых начала спасать больных COVID-19. За особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с ковидом, Лысенко присвоили звание Героя Труда РФ.

Нужен системный подход

Для Лысенко провели экскурсию по новому корпусу барнаульской поликлиники № 14 на улице Лазурной, открытие которой состоялось в феврале 2024 года и привлекло внимание всей страны. Она стала первой поликлиникой, построенной в Барнауле в XXI веке. И самой крупной в стране. Ранее медучреждение принимало пациентов в пяти зданиях больницы, расположенных далеко друг от друга. Сейчас все врачи и мощности сосредоточены в одном месте. На строительство медучреждения из федерального и краевого бюджетов выделили 1,5 млрд рублей.

Главврач поликлиники Дмитрий Денисов доложил московской гостье, что сейчас в поликлинике налаживают полноценную диагностическую службу, уже закупили компьютерный томограф, рентген-оборудование, маммографы и флюорографы. Лысенко, в свою очередь, отметила, что "в больнице работает много молодых специалистов, а в рамках нацпроекта сделано все, чтобы люди получали медицинскую помощь на самом высоком уровне".

На встречу с известным московским медиком приехали главврачи краевых, городских и районных больниц, а также министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Одной из главных проблем отрасли остается кадровый дефицит, который особенно остро наблюдается в малых городах и селах, отметила Лысенко.

"Мы можем бесконечно стимулировать молодых специалистов, которые отправляются в удаленные районы, но если там нет инфраструктуры, возможностей для полноценной жизни молодых семей, нет ничего для развития, то ни за какие деньги они там не останутся", – отметила Лысенко.

Она напомнила, что президент во время послания Федеральному собранию анонсировал разработку "системного подхода в части подготовки медицинских кадров". Меры поддержки затронут не только специалистов высшего звена, но и среднего медперсонала, напомнила спикер. Они будут прописаны в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", о продлении которого до 2030 года также сообщил глава государства.

Новая веха в истории

Еще одна проблема – недостаточное развитие отечественных технологий в медицинской сфере, говорит Лысенко.

"Прекрасная российская школа медицины оказалась в заложниках технологических процессов. Мы должны иметь способность все делать сами там, где нам это необходимо, и качество должно быть на самом высоком уровне. Но сегодня производство и технологии пока находятся на не очень удовлетворяющем уровне", – заключила Лысенко.

Медик выразила надежду, что развитие технологий и применение искусственного интеллекта в медицине, о которых также сообщил Путин в послании, приведут к появлению новых кадров: инженеров медицинской техники, биологов, генетиков и других редких специалистов.

Однако без должного финансирования сферы приток кадров невозможен, повторила главврач.

"Извините за грубость, но амбулаторное звено, расположенное на неприспособленных территориях – первых этажах жилых строений, убогие кабинеты, отсутствие оборудования… Все это приводит к кадровому оттоку, потому что людям становится работать неинтересно и немодно", – отметила врач.



Сложно идет работа и по привлечению граждан к профилактике и диспансерным осмотрам, добавила главный врач. По ее мнению, властям нужно активнее прививать обществу культуру ответственного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Достичь этих целей поможет введение налогового вычета для людей, которые будут проходить регулярную диспансеризацию, о чем также говорил президент во время послания.

В будущем, со слов спикера, должна быть создана единая информационная система, которая аккумулирует в себе все диагнозы и результаты исследований, которые были поставлены в разные периоды жизни пациента.

"Это непростой путь, но люди переезжают, и мы не должны зависеть от того, есть ли у него исследования на руках. И [иметь возможность] ознакомиться с ними в любой момент в жизни, даже в самый критический", – добавила она.

"Наша всеобщая боль"

Оценила Лысенко и то, как проводится реабилитация пациентов краевого госпиталя для ветеранов войн. Сейчас в медучреждении проходят реабилитацию около 15 человек. Все они – участники СВО, получившие травмы.

"СВО сейчас – это наша всеобщая боль. Но есть ребята, которые принимали участие в иных военных операциях, они тоже нуждаются в поддержке. У Алтая накоплен очень большой опыт реабилитации. В послевоенное время, когда страна поднималась из руин, здесь уже создавались коллективы, медицинские сообщества, реабилитационные центры. И этот большой опыт, выражающийся в высоком профессионализме, очень чувствуется", – заключила Лысенко.

Кроме того, вместе с губернатором региона Виктором Томенко Марьяна Лысенко осмотрела новый корпус Барнаульской больницы № 3, построенный в рамках нацпроекта "Здравоохранение". И оценила, как помогают участникам спецоперации в алтайском филиале государственного фонда "Защитники Отечества".