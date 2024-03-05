"Где тот самый целевик?" Попов об успехах и проблемах в борьбе с дефицитом медиков

В крае за последние годы ввели много новых мер по привлечению врачей. Но пользуются ими не все больницы

05 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Прием в поликлинике / Фото: amic.ru

В 2023 году в Алтайском крае, наконец, удалось остановить отток врачей. Это результат федеральных и краевых мер поддержки медиков, которые появились в последние годы, рассказал в ходе коллегии регионального Минздрава глава ведомства Дмитрий Попов. Но он подчеркнул, что это лишь первые успехи, а впереди еще очень много работы.

О том, что уже получается, а над чем еще предстоит потрудиться, – в материале amic.ru.

Больше денег – больше врачей

Введенные меры по привлечению кадров и закреплению их в медицине уже дают отличные результаты, считает Попов. Одним из важнейших факторов для каждого медика он назвал уровень дохода. И добавил, что благодаря краевым и федеральным выплатам медработники стали зарабатывать больше.

По его словам, за последние пять лет рост зарплат врачей составил более 30%.

Кроме того, в начале 2023-го по всей стране ввели дополнительные выплаты для врачей некоторых специальностей. Благодаря этому еще больше вырос и совокупный доход медработников.

"В этом году президент анонсировал, что эти выплаты будут кратно увеличены. Так что нет сомнения, что рост доходов медиков продолжится", – отметил Попов.

Благодаря этому те, кто ранее принял решение уйти из профессии, теперь в нее возвращаются. Как отметил министр, в 2023 году вновь трудоустроился 31 человек.

"Сегодня можно говорить, что мы остановили тренд снижения. По врачам и вовсе есть небольшой прирост. А по средним медработникам убыль сократилась в 11 раз. Так что эффекта торможения убыли мы достигли", – констатировал глава Минздрава. Теперь, по его словам, очень важно выйти на следующий этап: добиться устойчивого повышения укомплектованности кадрами.

К началу 2024 года дефицит медиков в регионе составляет 1500 врачей и около 1200 средних медработников.

Села ждут целевиков

Большого прогресса Алтайский край добился и в работе со студентами-целевиками, рассказал Дмитрий Попов.

"Вместо 1600, которые у нас были в 2019 году, сегодня мы имеем уже порядка 2300 студентов-целевиков. Это наши будущие гарантированные сотрудники", – отметил министр.По его словам, значительно увеличилось количество вариантов, как именно студента можно закрепить за больницей. Например, у тех, кто учится на коммерческой основе, сегодня есть возможность получить денежную компенсацию обучения из краевого бюджета. Но для этого нужно заключить договор с медорганизацией и отработать там определенный срок после выпуска.

Причем речь идет не только о врачах, но и о фельдшерах, в которых нуждаются ФАПы в алтайских селах.

"Потребность достаточно большая. Мы набрали студентов на коммерческий набор, а затем перевели их на бюджет. У нас есть уже 156 таких средних медработников. Это фельдшеры, в том числе и для будущих ФАПов", – сказал Попов.

Глава Минздрава подчеркнул, что 2023 год стал рекордным для Алтайского края по количеству трудоустроенных целевиков. На специалитете рост составил 65%, а в ординатуре – 42%.

Кроме того, за последнюю пятилетку увеличилось количество всех выпускников АГМУ. Если в 2019-м их было 650, то теперь – более тысячи.

Впрочем, в этом вопросе не все гладко. По словам Попова, выпускники медицинских колледжей, которые потом трудоустраиваются в больницы, составляют лишь 46%. Минздрав ставит себе задачу, чтобы уже в этом году процент увеличился до 60.

За нехватку медиков спросят с главврача

Руководителей медорганизаций Алтайского края, которые присутствовали на коллегии, Попов предупредил: с них теперь будет особый спрос за нехватку кадров.

Например, для главврачей ввели новый показатель эффективности – уровень оттока кадров. В течение года из учреждения должно увольняться не более 10% сотрудников.

Также Попов отметил, что, несмотря на многообразие введенных мер поддержки (выплаты молодым сотрудникам, работающим пенсионерам, система наставничества и другие), пользуются этими нововведениями далеко не все медорганизации.

"Мы будем задавать предметный вопрос. Вот у вас есть вакантная ставка. Есть образовательная организация, которая готовит сотрудников. Так где тот самый целевик? С кем вы отработали? Есть большое количество фельдшеров, медсестер и медбратьев, которые не закреплены ни за кем", – пояснил Попов. Впрочем, есть и медорганизации, которые активно пользуются всеми мерами поддержки, но эффекта это не дает. В числе таких министр назвал Центральную городскую больницу в Бийске и третью горбольницу в Рубцовске. Причины низкой эффективности стоит искать внутри учреждения, считает Попов.

"Механизмы есть, они используются, но все равно убыль. Значит, внутри создана атмосфера, которая не позволяет сотрудникам себя реализовать в полной мере. Мы подсчитали, что эффективность принятых нами мер – порядка 70%. Если вы используете все механизмы, то с 70% вероятностью получите результат. Но остальные 30% – это внутренние вопросы, которые каждая медорганизация должна решать самостоятельно", – пояснил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что успехи, которых край добился в 2023 году, – это лишь самое начало. Теперь задача алтайского здравоохранения – сделать так, чтобы постоянный приток медиков в отрасль стал повседневной обыденностью.