"Где тот самый целевик?" Попов об успехах и проблемах в борьбе с дефицитом медиков
В крае за последние годы ввели много новых мер по привлечению врачей. Но пользуются ими не все больницы
05 марта 2024, 07:00, ИА Амител
В 2023 году в Алтайском крае, наконец, удалось остановить отток врачей. Это результат федеральных и краевых мер поддержки медиков, которые появились в последние годы, рассказал в ходе коллегии регионального Минздрава глава ведомства Дмитрий Попов. Но он подчеркнул, что это лишь первые успехи, а впереди еще очень много работы.
О том, что уже получается, а над чем еще предстоит потрудиться, – в материале amic.ru.
Больше денег – больше врачей
Введенные меры по привлечению кадров и закреплению их в медицине уже дают отличные результаты, считает Попов. Одним из важнейших факторов для каждого медика он назвал уровень дохода. И добавил, что благодаря краевым и федеральным выплатам медработники стали зарабатывать больше.
По его словам, за последние пять лет рост зарплат врачей составил более 30%.
Кроме того, в начале 2023-го по всей стране ввели дополнительные выплаты для врачей некоторых специальностей. Благодаря этому еще больше вырос и совокупный доход медработников.
"В этом году президент анонсировал, что эти выплаты будут кратно увеличены. Так что нет сомнения, что рост доходов медиков продолжится", – отметил Попов.
Благодаря этому те, кто ранее принял решение уйти из профессии, теперь в нее возвращаются. Как отметил министр, в 2023 году вновь трудоустроился 31 человек.
"Сегодня можно говорить, что мы остановили тренд снижения. По врачам и вовсе есть небольшой прирост. А по средним медработникам убыль сократилась в 11 раз. Так что эффекта торможения убыли мы достигли", – констатировал глава Минздрава. Теперь, по его словам, очень важно выйти на следующий этап: добиться устойчивого повышения укомплектованности кадрами.
К началу 2024 года дефицит медиков в регионе составляет 1500 врачей и около 1200 средних медработников.
Села ждут целевиков
Большого прогресса Алтайский край добился и в работе со студентами-целевиками, рассказал Дмитрий Попов.
"Вместо 1600, которые у нас были в 2019 году, сегодня мы имеем уже порядка 2300 студентов-целевиков. Это наши будущие гарантированные сотрудники", – отметил министр.По его словам, значительно увеличилось количество вариантов, как именно студента можно закрепить за больницей. Например, у тех, кто учится на коммерческой основе, сегодня есть возможность получить денежную компенсацию обучения из краевого бюджета. Но для этого нужно заключить договор с медорганизацией и отработать там определенный срок после выпуска.
Причем речь идет не только о врачах, но и о фельдшерах, в которых нуждаются ФАПы в алтайских селах.
"Потребность достаточно большая. Мы набрали студентов на коммерческий набор, а затем перевели их на бюджет. У нас есть уже 156 таких средних медработников. Это фельдшеры, в том числе и для будущих ФАПов", – сказал Попов.
Глава Минздрава подчеркнул, что 2023 год стал рекордным для Алтайского края по количеству трудоустроенных целевиков. На специалитете рост составил 65%, а в ординатуре – 42%.
Кроме того, за последнюю пятилетку увеличилось количество всех выпускников АГМУ. Если в 2019-м их было 650, то теперь – более тысячи.
Впрочем, в этом вопросе не все гладко. По словам Попова, выпускники медицинских колледжей, которые потом трудоустраиваются в больницы, составляют лишь 46%. Минздрав ставит себе задачу, чтобы уже в этом году процент увеличился до 60.
За нехватку медиков спросят с главврача
Руководителей медорганизаций Алтайского края, которые присутствовали на коллегии, Попов предупредил: с них теперь будет особый спрос за нехватку кадров.
Например, для главврачей ввели новый показатель эффективности – уровень оттока кадров. В течение года из учреждения должно увольняться не более 10% сотрудников.
Также Попов отметил, что, несмотря на многообразие введенных мер поддержки (выплаты молодым сотрудникам, работающим пенсионерам, система наставничества и другие), пользуются этими нововведениями далеко не все медорганизации.
"Мы будем задавать предметный вопрос. Вот у вас есть вакантная ставка. Есть образовательная организация, которая готовит сотрудников. Так где тот самый целевик? С кем вы отработали? Есть большое количество фельдшеров, медсестер и медбратьев, которые не закреплены ни за кем", – пояснил Попов. Впрочем, есть и медорганизации, которые активно пользуются всеми мерами поддержки, но эффекта это не дает. В числе таких министр назвал Центральную городскую больницу в Бийске и третью горбольницу в Рубцовске. Причины низкой эффективности стоит искать внутри учреждения, считает Попов.
"Механизмы есть, они используются, но все равно убыль. Значит, внутри создана атмосфера, которая не позволяет сотрудникам себя реализовать в полной мере. Мы подсчитали, что эффективность принятых нами мер – порядка 70%. Если вы используете все механизмы, то с 70% вероятностью получите результат. Но остальные 30% – это внутренние вопросы, которые каждая медорганизация должна решать самостоятельно", – пояснил глава Минздрава.
Он подчеркнул, что успехи, которых край добился в 2023 году, – это лишь самое начало. Теперь задача алтайского здравоохранения – сделать так, чтобы постоянный приток медиков в отрасль стал повседневной обыденностью.
07:23:03 05-03-2024
Развалил всю медицину в Алтайском крае,а отвечать сейчас должны главврачи!!!
08:46:13 05-03-2024
Владимир (07:23:03 05-03-2024) Развалил всю медицину в Алтайском крае,а отвечать сейчас дол... Всё правильно, но и главврачи ему очень помогли в развале медицины и это факт, кто в теме тот всё это прекрасно знает.
07:45:31 05-03-2024
выпускники медицинских колледжей, которые потом трудоустраиваются в больницы, составляют лишь 46%. Минздрав ставит себе задачу, чтобы уже в этом году процент увеличился до 60.--- Не получиться, им проще оказывать косметические услуги, чем горбатиться в больнице. Денег больше, проблем меньше.
08:28:56 05-03-2024
- "По его словам, за последние пять лет рост зарплат врачей составил более 30%." Инфляция за это время на порядок выше. Это равносильно, ослу прикрутить на палке морковку перед мордой, так чтобы он ее не мог достать.
08:56:14 05-03-2024
Знаю двоих, которые ща в АГМУ учатся на целевом, дык на мой вопрос, -"нафига Вам нужен этот "кабальный" целевой договор?" Получил, вполне осознанный и просчитанный ответ, о том что по целевому договору стоимость в половину меньше и никто из них в районные больницы не собирается идти, просто потом Минздраву по окончании возместят расходы на обучение вот и все. Что все равно намного дешевле чем на платном учится)))))))
09:09:51 05-03-2024
Гость (08:56:14 05-03-2024) Знаю двоих, которые ща в АГМУ учатся на целевом, дык на мой ... Так и делают, но главное отчитаться, что выпустили, цифры красивые, все при деле)))
09:52:01 05-03-2024
Пишут за три года зарплата выросла на 30 %. А цена яиц за 2 года выросла на 300%. Цена большинства продуктов на 200%. Не болтали бы ерундой. Надеются они на целевиков. Ха Ха Ха. Получат диплом и ни в какую деревню они не поедут. Им проще взять кредит и выплатить деньги за обучение, а самим уехать в Москву, Питер, Красноярск, Казань, Тюмень, Новосибирск. Там они этот кредит за полгода отобьют.
10:32:14 05-03-2024
Гость (09:52:01 05-03-2024) Пишут за три года зарплата выросла на 30 %. А цена яиц за 2 ... Не мешайте министру мечтать))
10:09:25 05-03-2024
А запись к терапевту в первой поликлиники увеличилась до 12 дней.
15:39:15 05-03-2024
Владимир (10:09:25 05-03-2024) А запись к терапевту в первой поликлиники увеличилась до 12 ... а у нас очередь к стоматологу ждут 1,5-2 месяца. Кто не хочет ждать, идет к частникам. Михайловская ЦРБ
10:36:37 05-03-2024
Медсестрами работают студенты, на скорых проходят практику студенты 5 курса, работать не кому ,если студентов убрать то потребность ещё в разы увеличится, оклады медработников меньше МРОТа, а сверхнормативные часы оплачивают исходя от копеечного оклада, если медсестра хочет получить достойную зарплату, то должна работать сутками, практически жить на работе.
12:14:59 05-03-2024
"Кроме того, за последнюю пятилетку увеличилось количество всех выпускников АГМУ. Если в 2019-м их было 650, то теперь – более тысячи"
В 2019 выпускались те, кого набирал Брюханов, царствие небесное
В этом году выпускаются те, кого набирал Салдан. Эта тысяча врачей - его заслуга, не министра, прости господи, Попова и не нынешнего ректора Шереметьевой
Провал по выпускникам будет уже через пару лет, ведь в 2020-м году абитуриентов набирала уже Шереметьева. Именно благодаря ей в АГМУ появилось уголовное дело по набору абитуриентов
12:44:25 05-03-2024
А не пора ужесточить требования к платным клиникам и закрывать их уже? Это же настоящий обман населения - а не медпомощь!
13:16:44 05-03-2024
В АГМИ им ЛК ежегодно выпускали около 300 врачей- лечебников и дефицита врачей не было. Было кому учить и у кого учиться. А теперь 1000 и что?