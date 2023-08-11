"Наша головная боль". Водители на Алтае с начала года нарушили ПДД на 500 млн рублей
Комплексы видеофиксации регистрируют рост нарушений в 17 (!) раз
11 августа 2023, 08:16, Вячеслав Кондаков
Комплексы фото- и видеофиксации нарушений в Алтайском крае с начала 2023 года зарегистрировали около 776 тысяч нарушений на дорогах, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности сумма штрафов перевалила за 500 миллионов рублей, 259 миллионов из которых уже поступили в региональный бюджет. Об этом журналистам рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
В настоящее время в регионе работает 147 стационарных комплексов фиксации нарушений и три мобильных. По поручению губернатора Виктора Томенко до конца 2023 года установят еще около 50 комплексов. На эти цели из краевого бюджета направят около 150 миллионов рублей. Комплексы установят на участках федеральных трасс, где в прошлом году произошел массовый всплеск смертельных аварий. При этом установить камеры на всех дорогах региона нет возможности.
Как пояснил Антон Воронов, если в 2022 году три мобильных комплекса зафиксировали около 3,6 тысячи нарушений, то с начала этого года их уже около 56 тысяч. Рост в 17 раз обусловлен тем, что водители систематически нарушают правила, несмотря на предупреждение. Что касается остальных комплексов видеофиксации, то с начала это года они зафиксировали 776 тысяч нарушений со стороны водителей. Рост составил около 18,6%. В общей сложности сумма штрафов уже достигла 500 миллионов рублей и к концу 2023 года может перевалить за отметку 700-800 миллионов рублей. Эти средства пойдут в дорожный фонд Алтайского края.
По мнению министра транспорта, эти цифры серьезно тревожат краевые власти. Камер на дорогах не становится больше, но водители все равно нарушают ПДД: превышают скорость даже на опасных участках.
"Камеры нацелены на предупреждение нарушений. Тут не должно быть игры в кошки-мышки. Это наша головная боль. Мы же не прирастаем камерами на 18%, они стоят в тех же местах. Однако водители все равно целенаправленно нарушают правила. Сумма с каждым годом растет, но мы хотим, чтобы она снижалась", – пояснил Антон Воронов.
Отметим, что за первые семь месяцев 2023 года в Алтайском крае произошло 1159 ДТП, что примерно на уровне прошлого года. На дорогах региона погибло 107 человек, это на 22,5% меньше, чем в 2022-м. В общей сложности ранения получили около 1,4 тысячи человек.
08:39:18 11-08-2023
НУ и че жалуется то? Деньги "из воздуха", капают в бюджет. Или главной, заявить что властям есть дело до людей!? Это еще часть комплексов не работают ибо сроки поверки уже все вышли и стоят чисто для "фона". Движение нормально организуйте, а не то что сейчас, большинство сделано именно для того чтобы народ нарушал.
09:42:35 11-08-2023
Гость (08:39:18 11-08-2023) НУ и че жалуется то? Деньги "из воздуха", капают в бюджет. И... А вы не нарушайте ПДД, и не будет штрафов. Вас кто-то заставляет нарушать? Нет, просто ваш эгоизм и слабоумие.
20:37:19 11-08-2023
Гость (09:42:35 11-08-2023) А вы не нарушайте ПДД, и не будет штрафов. Вас кто-то застав... Ну например парковка возле ЖД вокзала. Вся площадь занята жуликами. Оставшийся крошечный клочок обвешали знаками и теперь приходят штрафы. На вокзале! Где тысячи людей приезжают и уезжают. Их нужно встретить и проводить. Но площадь отдана подонкам для сбора мзды.
09:18:14 11-08-2023
штрафы то ,поди,за проезды по "выделенке "?
09:44:10 11-08-2023
Гость (09:18:14 11-08-2023) штрафы то ,поди,за проезды по "выделенке "?... Выделенка - очень здравая и полезная идея. ОТ благодаря выделенке хоть как-то движется. Хорошо, что есть решение оставить выделенки и после запуска путепровода на Новом рынке.
10:02:37 11-08-2023
" сумма штрафов перевалила за 500 миллионов рублей, 259 миллионов из которых уже поступили в региональный бюджет. ". а в чей карман пошли остальные миллионы? фамилии назовите.
10:03:50 11-08-2023
Дорожных камер нужно в разы больше
10:15:01 11-08-2023
"Сумма с каждым годом растет, но мы хотим, чтобы она снижалась" Да ладно, отдельный котел вам уже гарантирован!
10:23:47 11-08-2023
Гость (10:15:01 11-08-2023) "Сумма с каждым годом растет, но мы хотим, чтобы она снижала... Интересно, нарушаете ПДД вы, а котёл для тех, кто эти нарушения пресекает. Вы не находите, что с логикой у вас проблемы?
11:23:54 11-08-2023
259 поступили, из них 150 направят ещё на камеры а ещё 100 куда?
12:13:12 11-08-2023
Штрафы нужно в разу увеличить, как, например, в Казахстане. Тогда 2/3 точно задумаются нарушать или нет!
12:18:43 11-08-2023
Вам сама ситуация подсказывает, что нужно еще больше камер, желательно по 40 и через каждые 100 метров и тогда даже у Москвы клянчить не придется
12:54:05 11-08-2023
А если бы не нарушили,то небыло бы этих 500000 руб. И чё?
13:51:25 11-08-2023
Если нужно бороться с нарушителями, надо увеличивать размеры штрафов в разы. Если нужно зарабатывать на штрафах, надо увеличивать количество камер. Угадайте, что выгоднее?
15:09:50 11-08-2023
В том то и дело, штрафы не повышают, чтобы зарабатывать, при таком штрафе многие не боятся нарушать, ну заплачу эти 250-2500р., ничего страшного. Нужно вводить дифференцированные штрафы или как их там, растущие в геометрической прогрессии, первый 500, следующий, 1000, потом 3000, потом 10000. Бывает, что иногда нарушаешь, не специально, можно раз-два в году заплатить по 500, но есть же люди, которые постоянно нарушают, вот для них такой штраф самое оно
22:58:30 11-08-2023
Не так уж и бедно живут граждане, если позволяют себе нарушать на такие суммы... Я камеры по трассе вижу, при этом меня обходят через сплошную со скоростью больше сотни при знаке 70. Кто тут на жизнь жаловался? Целенаправленно едут
23:01:16 11-08-2023
А что деньги считать кинулись? Раньше надо было считать, до нарушения