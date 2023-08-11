"Наша головная боль". Водители на Алтае с начала года нарушили ПДД на 500 млн рублей

Комплексы видеофиксации регистрируют рост нарушений в 17 (!) раз

11 августа 2023, 08:16, Вячеслав Кондаков

Фото: avtoiremont.ru

Комплексы фото- и видеофиксации нарушений в Алтайском крае с начала 2023 года зарегистрировали около 776 тысяч нарушений на дорогах, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности сумма штрафов перевалила за 500 миллионов рублей, 259 миллионов из которых уже поступили в региональный бюджет. Об этом журналистам рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

В настоящее время в регионе работает 147 стационарных комплексов фиксации нарушений и три мобильных. По поручению губернатора Виктора Томенко до конца 2023 года установят еще около 50 комплексов. На эти цели из краевого бюджета направят около 150 миллионов рублей. Комплексы установят на участках федеральных трасс, где в прошлом году произошел массовый всплеск смертельных аварий. При этом установить камеры на всех дорогах региона нет возможности.

Как пояснил Антон Воронов, если в 2022 году три мобильных комплекса зафиксировали около 3,6 тысячи нарушений, то с начала этого года их уже около 56 тысяч. Рост в 17 раз обусловлен тем, что водители систематически нарушают правила, несмотря на предупреждение. Что касается остальных комплексов видеофиксации, то с начала это года они зафиксировали 776 тысяч нарушений со стороны водителей. Рост составил около 18,6%. В общей сложности сумма штрафов уже достигла 500 миллионов рублей и к концу 2023 года может перевалить за отметку 700-800 миллионов рублей. Эти средства пойдут в дорожный фонд Алтайского края.

По мнению министра транспорта, эти цифры серьезно тревожат краевые власти. Камер на дорогах не становится больше, но водители все равно нарушают ПДД: превышают скорость даже на опасных участках.

"Камеры нацелены на предупреждение нарушений. Тут не должно быть игры в кошки-мышки. Это наша головная боль. Мы же не прирастаем камерами на 18%, они стоят в тех же местах. Однако водители все равно целенаправленно нарушают правила. Сумма с каждым годом растет, но мы хотим, чтобы она снижалась", – пояснил Антон Воронов.

Отметим, что за первые семь месяцев 2023 года в Алтайском крае произошло 1159 ДТП, что примерно на уровне прошлого года. На дорогах региона погибло 107 человек, это на 22,5% меньше, чем в 2022-м. В общей сложности ранения получили около 1,4 тысячи человек.