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"Наше время – ваши истории". Лучшие фото amic.ru за 25 лет работы

Мы собрали самые яркие кадры, сделанные нашими фотографами

01 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Фотовыставка к 25-летию amic.ru

На выставке "Наше время – ваши истории", открывшейся 30 октября, представлена коллекция лучших фотографий, сделанных фотокорреспондентами информационного агентства "Амител" за 25 лет. Экспозиция охватывает широкий спектр тем: от политики и экономики до культуры и повседневной жизни. Каждый снимок – это документальное свидетельство своего времени, отражающее ключевые события и тенденции развития региона. Приглашаем вас на встречу с историей в фотографиях.

Выставка "Наше время – ваши истории. Фотовыставка, посвященная 25-летию ИА "Амител" будет работать с 30 октября по 8 ноября в художественной галерее Universum Алтайского государственного университета (АлтГУ) по адресу: ул. Димитрова, 66. Вход свободный.

Открытие фотовыставки

Остановись, мгновенье. Фотовыставку, посвященную 25-летию amic.ru, открыли в Барнауле

На выставке представили лучшие кадры агентства за четверть века
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Комментарии 5

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гость

07:32:17 01-11-2024

есть хорошие фото

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Сергей Писарев

08:40:00 01-11-2024

Очень рекомендую забежать на выставку.

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Musik

09:49:35 01-11-2024

ДАМ красава всегда как

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Гость

17:49:12 01-11-2024

У Екатерины бомбические снимки. Мега-талантливый фотограф и невероятной,загадочной красоты девушка. Самая красивая в редакции!

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Гость

19:59:10 01-11-2024

От речного вокзала на большой реке в большом городе осталось только фото ! Позорище ....

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