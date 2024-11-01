"Наше время – ваши истории". Лучшие фото amic.ru за 25 лет работы

Мы собрали самые яркие кадры, сделанные нашими фотографами

01 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Фотовыставка к 25-летию amic.ru

На выставке "Наше время – ваши истории", открывшейся 30 октября, представлена коллекция лучших фотографий, сделанных фотокорреспондентами информационного агентства "Амител" за 25 лет. Экспозиция охватывает широкий спектр тем: от политики и экономики до культуры и повседневной жизни. Каждый снимок – это документальное свидетельство своего времени, отражающее ключевые события и тенденции развития региона. Приглашаем вас на встречу с историей в фотографиях.

Выставка "Наше время – ваши истории. Фотовыставка, посвященная 25-летию ИА "Амител" будет работать с 30 октября по 8 ноября в художественной галерее Universum Алтайского государственного университета (АлтГУ) по адресу: ул. Димитрова, 66. Вход свободный.