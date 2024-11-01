"Наше время – ваши истории". Лучшие фото amic.ru за 25 лет работы
Мы собрали самые яркие кадры, сделанные нашими фотографами
01 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
На выставке "Наше время – ваши истории", открывшейся 30 октября, представлена коллекция лучших фотографий, сделанных фотокорреспондентами информационного агентства "Амител" за 25 лет. Экспозиция охватывает широкий спектр тем: от политики и экономики до культуры и повседневной жизни. Каждый снимок – это документальное свидетельство своего времени, отражающее ключевые события и тенденции развития региона. Приглашаем вас на встречу с историей в фотографиях.
Выставка "Наше время – ваши истории. Фотовыставка, посвященная 25-летию ИА "Амител" будет работать с 30 октября по 8 ноября в художественной галерее Universum Алтайского государственного университета (АлтГУ) по адресу: ул. Димитрова, 66. Вход свободный.
07:32:17 01-11-2024
есть хорошие фото
08:40:00 01-11-2024
Очень рекомендую забежать на выставку.
09:49:35 01-11-2024
ДАМ красава всегда как
17:49:12 01-11-2024
У Екатерины бомбические снимки. Мега-талантливый фотограф и невероятной,загадочной красоты девушка. Самая красивая в редакции!
19:59:10 01-11-2024
От речного вокзала на большой реке в большом городе осталось только фото ! Позорище ....