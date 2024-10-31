Остановись, мгновенье. Фотовыставку, посвященную 25-летию amic.ru, открыли в Барнауле

На выставке представили лучшие кадры агентства за четверть века

31 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Открытие фотовыставки "Наше время – ваши истории" / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова

30 октября в галерее Universim открылась выставка "Наше время – ваши истории", посвященная 25-летию ИА "Амител". Здесь представлены лучшие фотографии, сделанные фотокорреспондентами агентства за четверть века. Это уникальная возможность окунуться в историю Барнаула и Алтайского края, увидеть знакомые и уже ставшие историческими места, вспомнить яркие события и людей, которые их формировали.

В торжественном открытии приняли участие коллектив amic.ru, фотокорреспонденты, которые в разные годы работали в "Амителе", барнаульские фотографы, политики, друзья и коллеги агентства. Как прошло мероприятие – смотрите в нашем фоторепортаже.

Выставка "Наше время – ваши истории" будет работать до 8 ноября в художественной галерее Universum Алтайского государственного университета (АлтГУ) по адресу: ул. Димитрова, 66. Вход свободный.