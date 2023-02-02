Жалела воробьёв, но не мужчин. За что весёлая рубцовчанка сожгла любовника в машине

Скандал между женщиной и пенсионером вспыхнул после появления в её жизни нового возлюбленного

02 февраля 2023, 16:54, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Следователи закончили расследование дела в отношении 41-летней жительницы Рубцовска, которая приковала 68-летнего экс-любовника наручниками в его автомобиле и заживо сожгла, пишет "КП-Алтай".

Скандал между любовниками вспыхнул после появления в жизни Евгении нового мужчины, в которого она влюбилась и начала строить серьёзные отношения. О чём, собственно говоря, и сообщила своему пожилому партнёру, заявив, что никаких встреч у них больше не будет. Пенсионер отказался расстаться и умолял остаться с ним. Сначала обещал бросить подругу, после – стал угрожать, что расскажет всё новому избраннику.

В июне 2022 года женщина позвонила пожилому мужчине и назначила встречу на пустынном участке местности в Егорьевском районе, попросив привезти канистру бензина. Когда мужчина подъехал к указанному месту, горожанка села в его автомобиль и после напряжённого разговора сковала привезёнными с собой наручниками ему руки за спиной. Затем облила бензином салон машины и подожгла. Потерпевший сгорел в своём автомобиле без шанса выбраться из огня.

Когда женщину задержали, она отрицала, что совершила преступление. После заявила, что случайно разлила бензин и машина вспыхнула, когда она решила покурить. Однако следователи установили, что преступление было спланировано.

Знакомые обвиняемой в зверском убийстве были поражены происшествием. Соседи, коллеги и знакомые характеризуют её лишь с хорошей стороны.

"С Женей мы дружили с детства. Она приезжала в нашу деревню к бабушке, мы вместе у костра сидели, на мотоциклах гоняли. Симпатичная весёлая девушка, даже к животным, птицам тепло относилась. Помню, на мотоцикле воробья сбили случайно, так она переживала очень", – сказал один из опрошенных друзей.

Напомним, что сейчас женщине грозит пожизненное заключение – её обвиняют по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершённое с особой жестокостью") и ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества").