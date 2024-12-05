"Нашли в одних шортах". В Сибири женщина не может выяснить причину смерти своего сына

Мужчина умер в машине скорой помощи

05 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Жительница Новосибирска пытается выяснить, что произошло с ее сыном, 37-летним Анатолием Гавриленко. Женщина утверждает, что его нашли избитым ночью 10 ноября в Кировском районе. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Марина, мать погибшего, видела сына накануне трагедии – все было хорошо. В день смерти мужчина не звонил ей.

"О том, что мой сын погиб, я узнала от полиции. Я на работе была, и мне прислали его фотографии, попросили опознать", – рассказала Марина.

Женщина рассказала, что все тело ее сына было покрыто синяками. Также она увидела борозду на его шее и рану на левой руке. В свидетельстве смерти указано, что причина смерти не установлена.

Как рассказали Марине, ее сыну вызвали полицию, потому что он, несмотря на холодную погоду, вышел на улицу в одних шортах.

"Кто-то снял на видео, что рядом с сыном стояла машина полиции, он сидел без верхней одежды и держался за этот автомобиль. К нему подошли, а он почему-то упал, и никто в тот момент ему не попытался помочь", – рассказала мать Анатолия.

Марина вместе с мужем старается узнать, что произошло с ее сыном. Они ездили по местам, где очевидцы могли видеть Анатолия, однако это не дало никаких результатов.

Кроме того, показания разнятся. Изначально сообщалось, что полиция приезжала на Саввы Кожевникова, 9. Позже сказали, что патруль был на Сержанта Коротаева, 9.

Уголовное дело по-прежнему не возбуждено. Следователи ждут результаты судмедэкспертизы.

"Непонятно, что произошло и кто виноват в случившемся. Мы сейчас ищем свидетелей", – говорит Марина.

Журналисты выяснили, что скорая помощь забрала Анатолия именно от дома на Сержанта Коротаева. Он умер у медиков в машине. Что случилось с мужчиной и кто виновен в его смерти, предстоит выяснить СК.

Следователи уже начали уголовно-процессуальную проверку. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.