Насильник ребенка зашил себе рот в колонии на Алтае. Комментарий УФСИН

Дать объяснение по поводу случившегося мужчина отказался

06 марта 2024, 10:11, ИА Амител

Колония для осужденных / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осужденный, отбывающий наказание в ИК-5 в Рубцовске, 2 марта совершил акт членовредительства, а 4 марта объявил об отказе от приема пищи, сообщили в региональной ФСИН.

"Наказание он отбывает за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет "Банкфакс", мужчина "зашил себе рот черными нитками при помощи обыкновенной швейной иглы".

В УФСИН отметили, что осужденный состоит на профилактическом учете как склонный к совершению членовредительства. На данный момент состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Дать объяснение по поводу случившегося он отказался.

"Имеет 45 взысканий и признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания", – подчеркнули в ведомстве.

По данным "Банкфакс", осужденный жаловался на плохое освещение в камере и холод, на питание, в котором якобы периодически попадаются фекалии мышей, а также на "психологическое глумление".