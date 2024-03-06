Насильник ребенка зашил себе рот в колонии на Алтае. Комментарий УФСИН
Дать объяснение по поводу случившегося мужчина отказался
06 марта 2024, 10:11, ИА Амител
В Алтайском крае осужденный, отбывающий наказание в ИК-5 в Рубцовске, 2 марта совершил акт членовредительства, а 4 марта объявил об отказе от приема пищи, сообщили в региональной ФСИН.
"Наказание он отбывает за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", – рассказали в ведомстве.
Как уточняет "Банкфакс", мужчина "зашил себе рот черными нитками при помощи обыкновенной швейной иглы".
В УФСИН отметили, что осужденный состоит на профилактическом учете как склонный к совершению членовредительства. На данный момент состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Дать объяснение по поводу случившегося он отказался.
"Имеет 45 взысканий и признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания", – подчеркнули в ведомстве.
По данным "Банкфакс", осужденный жаловался на плохое освещение в камере и холод, на питание, в котором якобы периодически попадаются фекалии мышей, а также на "психологическое глумление".
"В ходе проверок учреждения сотрудниками Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора санитарно-техническое состояние помещений камерного типа признано удовлетворительным, следов жизнедеятельности грызунов не выявлялось", – добавили в ведомстве.
10:24:23 06-03-2024
Теперь только сзади
10:43:58 06-03-2024
Гость (10:24:23 06-03-2024) Теперь только сзади... Тоже думал как бы коммент оставить, чтобы пропустили)))))
10:48:39 06-03-2024
Да и флаг ему в руки, барабан на шею, и пусть сидит.
10:51:25 06-03-2024
Гость (10:48:39 06-03-2024) Да и флаг ему в руки, барабан на шею, и пусть сидит. ... и пусть сидит. --- сидеть возможно уже больно
10:51:17 06-03-2024
Только бы не вздумали расшить, пусть уже туда и дорога ему.
11:05:04 06-03-2024
И ведь тромб не отрывается.
12:21:42 06-03-2024
Гость (11:05:04 06-03-2024) И ведь тромб не отрывается.... ну был бы предателем, преданный своими хозяевами, на нервной почве мог бы и оторваться. А здесь просто дымоход широкий и ни каких забот.
12:01:39 06-03-2024
Видать надоело ему орально исполнять прихоти сокамерников. Закрыл так сказать вход. Нужно было еще с задней стороны себя зашить и полностью себя оскопить, чтобы не было желание и возможности насиловать.
12:12:10 06-03-2024
На сколько я помню "пятерка" - это общий режим. Почему он там, а не на "строгаче"?
12:52:36 06-03-2024
на психологическое глумление он жалуется. Детских насильников расстреливать надо, как Чикатило
13:59:03 06-03-2024
гость (12:52:36 06-03-2024) на психологическое глумление он жалуется. Детских насильнико... не, не надо, пусть чахнет и понимает, где находится, за маленьких детишек вообще пожизненно надо сажать!
14:12:35 06-03-2024
фекалии у него в каше, пусть радуется что бесплатно кормят его,. к стенке этого урода!