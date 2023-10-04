Сибиряки боятся вышедшего из тюрьмы педофила-убийцу

В 2003 году он жестоко изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку

04 октября 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители села в Новосибирской области боятся вышедшего из тюрьмы педофила-убийцу. Об этом сообщает "ГТРК Новосибирск".

В 2003 году мужчину осудили за жестокое изнасилование и убийство восьмилетней девочки. В селе Журавка он затащил ребенка в заброшенную школу, надругался и задушил. Вещи выбросил на свалку.

Даже спустя 20 лет сельчане не забыли страшное преступление и теперь боятся, что отсидевший приедет в Чистоозерное и будет жить рядом с ними.

Поговаривают, что перед выходом из колонии он сказал: "Я скоро сюда вернусь!"