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Сибиряки боятся вышедшего из тюрьмы педофила-убийцу

В 2003 году он жестоко изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку

04 октября 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жители села в Новосибирской области боятся вышедшего из тюрьмы педофила-убийцу. Об этом сообщает "ГТРК Новосибирск".

В 2003 году мужчину осудили за жестокое изнасилование и убийство восьмилетней девочки. В селе Журавка он затащил ребенка в заброшенную школу, надругался и задушил. Вещи выбросил на свалку.

Даже спустя 20 лет сельчане не забыли страшное преступление и теперь боятся, что отсидевший приедет в Чистоозерное и будет жить рядом с ними.

Поговаривают, что перед выходом из колонии он сказал: "Я скоро сюда вернусь!"

Новосибирская область

Комментарии 6

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Гость

22:15:22 04-10-2023

Не надо боятся.... Оденьте всем селом камень на шею и в воду... Такие не должны ходить по земле.

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Гость

08:18:23 05-10-2023

Гость (22:15:22 04-10-2023) Не надо боятся.... Оденьте всем селом камень на шею и в вод... Хороший совет. Вот только и вам через двадцать лет камень на шею оденут в этом случае.

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Гость

07:25:51 05-10-2023

скажите спасибо сами знаете кому

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Гость

08:25:23 05-10-2023

Хороший совет. Вот только и вам через двадцать лет камень на шею оденут в этом случае.====Кто, простите???

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Гость

14:39:39 08-10-2023

Гость (08:25:23 05-10-2023) Хороший совет. Вот только и вам через двадцать лет камень на... Сельчане. Вернетесь с зоны через 20 лет а вам всем селом камень на шею и в воду... Такие не должны ходить по земле.

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Гость

09:56:03 05-10-2023

Зачем таких вообще выпускают из тюрьмы? Они должны из тюрьмы выходить, когда их жертва поднимется из земли.

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