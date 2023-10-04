Сибиряки боятся вышедшего из тюрьмы педофила-убийцу
В 2003 году он жестоко изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку
04 октября 2023, 21:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители села в Новосибирской области боятся вышедшего из тюрьмы педофила-убийцу. Об этом сообщает "ГТРК Новосибирск".
В 2003 году мужчину осудили за жестокое изнасилование и убийство восьмилетней девочки. В селе Журавка он затащил ребенка в заброшенную школу, надругался и задушил. Вещи выбросил на свалку.
Даже спустя 20 лет сельчане не забыли страшное преступление и теперь боятся, что отсидевший приедет в Чистоозерное и будет жить рядом с ними.
Поговаривают, что перед выходом из колонии он сказал: "Я скоро сюда вернусь!"
22:15:22 04-10-2023
Не надо боятся.... Оденьте всем селом камень на шею и в воду... Такие не должны ходить по земле.
08:18:23 05-10-2023
Гость (22:15:22 04-10-2023) Не надо боятся.... Оденьте всем селом камень на шею и в вод... Хороший совет. Вот только и вам через двадцать лет камень на шею оденут в этом случае.
07:25:51 05-10-2023
скажите спасибо сами знаете кому
08:25:23 05-10-2023
Хороший совет. Вот только и вам через двадцать лет камень на шею оденут в этом случае.====Кто, простите???
14:39:39 08-10-2023
Гость (08:25:23 05-10-2023) Хороший совет. Вот только и вам через двадцать лет камень на... Сельчане. Вернетесь с зоны через 20 лет а вам всем селом камень на шею и в воду... Такие не должны ходить по земле.
09:56:03 05-10-2023
Зачем таких вообще выпускают из тюрьмы? Они должны из тюрьмы выходить, когда их жертва поднимется из земли.