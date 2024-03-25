Насколько мощной будет магнитная буря 25 марта 2024 года?

В ближайшие дни солнечная активность значительно увеличится

25 марта 2024, 11:45, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Ученые предупреждают об очередных магнитных бурях, которые могут накрыть Землю в ближайшие дни. Пусть это явление изучено не до конца, многие специалисты считают, что геомагнитная активность может заметно влиять на их самочувствие.

Рассказываем, ждать ли магнитную бурю 25 марта и насколько сильной она может быть.

Накроет ли 25 марта Землю магнитная буря?

В прогнозе, опубликованным Лабораторией солнечной астрономии, на 25 марта указана не самая высокая геомагнитная активность. Практически весь день мощность геомагнитных возмущений будет держаться на отметке 2-3 балла. Специалисты относят это к "зеленой" зоне.

"Спутники регистрируют чрезвычайно сильные вариации магнитного поля в межпланетном пространстве, что говорит о сложной внутренней структуре облака", – сообщили в лаборатории солнечной астрономии.

Когда будет следующая магнитная буря?

Пока неизвестно, стоит ли ждать сильную магнитную бурю в ближайшие дни. Но 26 марта геомагнитные колебания усилятся. По предварительной информации, сила возмущений составит уже 4 балла – специалисты относят это к "желтой" зоне.

Впрочем, данные по магнитным бурям меняются быстро, поэтому метеозависимым людям следует внимательно следить за новостями.

Как пережить магнитную бурю?

Пока ученых нет единого мнения, насколько сильно воздействуют магнитные бури на человека. Некоторые из них считают, что солнечная активность оказывает сильнейшее влияние на организм, из-за чего многие люди жалуются на плохое самочувствие. Специалисты рекомендуют соблюдать режим сна, пить больше воды и гулять. Не следует злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.