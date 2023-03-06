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Насколько мощной будет магнитная буря 6 марта 2023 года и когда она закончится?

Эксперты предупредили об очередной вспышке солнечной активности

06 марта 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

6 марта 2023 года наша планета подвергнется очередной атаке магнитных бурь, предупреждают эксперты. Колебания будут небольшими, но метеозависимые люди всё равно их ощутят, пишет VestiIskitim. Пик солнечной активности, если верить специалистам, придётся на конец марта.

О том, насколько мощной будет магнитная буря 6 марта, когда она закончится и когда обрушится на нас ещё сильнее, – в материале amic.ru.

1

Какой будет магнитная буря 6 марта 2023 года?

Не очень мощной. По данным экспертов, магнитные колебания составят всего 4 балла. Это небольшой показатель. Тем не менее особо чувствительные люди могут ощутить на себе солнечную активность, считают специалисты.
2

Когда закончится магнитная буря?

После 7 марта. С этого момента солнечная активность пойдёт на спад.
3

Какой будет солнечная активность в марте 2023 года?

По прогнозу, в марте 2023 года магнитная обстановка будет следующей:
  • 2-балльные магнитные атаки будут 18, 21, 22 и 23 марта;
  • 3 балла ожидается 16, 17, 19, 20, 24, 29, 30 и 31 марта;
  • атаки в 4 балла придутся на 15, 25, 28 марта.
4

Когда будут самые мощные магнитные бури в марте 2023 года?

Самые мощные магнитные бури прогнозируют 26 и 27 марта. Магнитная активность в эти дни составит 7 и 6 баллов соответственно.
5

Как пережить магнитную бурю?

Эксперты рекомендуют готовиться к магнитной буре заранее. По их словам, нужно проявить заботу к себе: чередовать работу и отдых, наладить режим питания и сна, больше гулять на свежем воздухе.
Тогда солнечная активность будет не так сильно на вас влиять, считают специалисты.
6

Стоп, а это вообще правда, что магнитные бури сильно на нас влияют?

Вопрос спорный. Например, кардиолог Анна Ефремушкина рассказывала amic.ru, что влияние на нас магнитных бурь сильно преувеличено. По её мнению, Солнце не оказывает на нас столь мощного воздействия, как многие считают.
Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 8

  • Такая мощная что Барнаул скуют пробки 10-ти бальные
    06 марта, Гость   Ответить
  • Раньше как-то не обращали внимания ни на магнитные бури,ни на толщину озонового слоя.Сейчас просто на мозги людям капают.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Как это преувеличено? А почему давление "скачет" и именно в дни магнитных бурь? Может недостаточно изучено? Ведь корреляция есть.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость, будьте здоровы! Рады за Вас! Но вот и вы разворчались в этот день. Может, магнитка?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Моя старенькая родственница часто недомогает... Вечером звонит и жалуется весь день разбитая/болит все , а по радио вечером сказали что днем было землятресение! вот почему я болела!. На завтра у нее магнитные бури виноваты, на среду Юпитер в Стрельце. Просто люди болеют несмотря ни на что.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Доброго здравия всём! Спорить, о том что действуют ли магнитные бури на людей бесполезно! Так как есть люди чувствительные, а есть которые не чувствуют. Всё индивидуально!
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Правильно
    07 марта, Гость   Ответить
  • К сожалению, магнитные бури влияют на людей с больными сосудами. Молодым этого пока не понять. Хотя и некоторым из них бывает плохо. Может быть, раньше люди не сидели столько времени за телевизорами, телефонами, компьютерами. Может поспокойнее жили, больше двигались.
    07 марта, Гость   Ответить
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