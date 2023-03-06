Насколько мощной будет магнитная буря 6 марта 2023 года и когда она закончится?

Эксперты предупредили об очередной вспышке солнечной активности

06 марта 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

6 марта 2023 года наша планета подвергнется очередной атаке магнитных бурь, предупреждают эксперты. Колебания будут небольшими, но метеозависимые люди всё равно их ощутят, пишет VestiIskitim. Пик солнечной активности, если верить специалистам, придётся на конец марта.

О том, насколько мощной будет магнитная буря 6 марта, когда она закончится и когда обрушится на нас ещё сильнее, – в материале amic.ru.

1 Какой будет магнитная буря 6 марта 2023 года? Не очень мощной. По данным экспертов, магнитные колебания составят всего 4 балла. Это небольшой показатель. Тем не менее особо чувствительные люди могут ощутить на себе солнечную активность, считают специалисты.

2 Когда закончится магнитная буря? После 7 марта. С этого момента солнечная активность пойдёт на спад.

3 Какой будет солнечная активность в марте 2023 года? По прогнозу, в марте 2023 года магнитная обстановка будет следующей: 2-балльные магнитные атаки будут 18, 21, 22 и 23 марта;

3 балла ожидается 16, 17, 19, 20, 24, 29, 30 и 31 марта;

атаки в 4 балла придутся на 15, 25, 28 марта.

4 Когда будут самые мощные магнитные бури в марте 2023 года? Самые мощные магнитные бури прогнозируют 26 и 27 марта. Магнитная активность в эти дни составит 7 и 6 баллов соответственно.

5 Как пережить магнитную бурю? Эксперты рекомендуют готовиться к магнитной буре заранее. По их словам, нужно проявить заботу к себе: чередовать работу и отдых, наладить режим питания и сна, больше гулять на свежем воздухе. Тогда солнечная активность будет не так сильно на вас влиять, считают специалисты.