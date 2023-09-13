Насколько мощной будет магнитная буря, которая обрушится на Землю 13 сентября?
Это далеко не последний геомагнитный всплеск в сентябре, уверены специалисты
13 сентября 2023, 11:44, ИА Амител
Фото: pixabay.com
13 сентября Земля подвергнется мощному магнитному удару, пишут СМИ. Сообщается, что мы столкнемся с серьезной по мощности магнитной бурей, которая будет сильно влиять не только на технику, но и на нас самих.
О том, насколько мощной будет магнитная буря 13 сентября и как ее пережить, – в материале amic.ru.
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Что за магнитная буря обрушится на Землю 13 сентября?
Как пишет "Курьер.Среда", геомагнитная обстановка ухудшилась еще вечером 12 сентября. По данным издания, причиной стали солнечные вспышки. Самая мощная из них достигла отметки М2.58.
Все это привело к геомагнитным возмущениям на Земле, которые будут продолжаться в течение всего дня 13 сентября.
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Насколько мощной будет магнитная буря 13 сентября?
На самом деле, возмущения будут не такими мощными, как об этом пишут некоторые СМИ. Из данных сервиса Ru-Meteo следует, что на большей части территории России максимальная мощность вспышек составит 4 балла. На портале этот уровень обозначен как "малая буря".
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Чем опасна эта магнитная буря и как она на нас повлияет?
Во времена серьезных геомагнитных возмущений возможны сбои в работе радиоаппаратуры. Но в науке есть версия, по которой магнитные бури способны влиять и на людей. По мнению сторонников этой теории, воздействия геомагнитных ударов могут ощущать метеозависимые люди.
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На что жалуются метеозависимые люди во время магнитных бурь?
Самые распространенные жалобы: головная боль, головокружение, проблемы с артериальным давлением, тошнота, слабость, упадок сил.
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Когда в сентябре еще будут магнитные бури?
Сообщается, что магнитные бури придут на Землю 15-17 сентября, а затем – 23 сентября. Но насколько мощными они будут, пока точно неизвестно.
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