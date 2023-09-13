Это далеко не последний геомагнитный всплеск в сентябре, уверены специалисты

13 сентября 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: pixabay.com

13 сентября Земля подвергнется мощному магнитному удару, пишут СМИ. Сообщается, что мы столкнемся с серьезной по мощности магнитной бурей, которая будет сильно влиять не только на технику, но и на нас самих.

О том, насколько мощной будет магнитная буря 13 сентября и как ее пережить, – в материале amic.ru.

1 Что за магнитная буря обрушится на Землю 13 сентября? Как пишет "Курьер.Среда" , геомагнитная обстановка ухудшилась еще вечером 12 сентября. По данным издания, причиной стали солнечные вспышки. Самая мощная из них достигла отметки М2.58. Все это привело к геомагнитным возмущениям на Земле, которые будут продолжаться в течение всего дня 13 сентября.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 13 сентября? На самом деле, возмущения будут не такими мощными, как об этом пишут некоторые СМИ. Из данных сервиса Ru-Meteo следует, что на большей части территории России максимальная мощность вспышек составит 4 балла. На портале этот уровень обозначен как "малая буря".

3 Чем опасна эта магнитная буря и как она на нас повлияет? Во времена серьезных геомагнитных возмущений возможны сбои в работе радиоаппаратуры. Но в науке есть версия, по которой магнитные бури способны влиять и на людей. По мнению сторонников этой теории, воздействия геомагнитных ударов могут ощущать метеозависимые люди.

4 На что жалуются метеозависимые люди во время магнитных бурь? Самые распространенные жалобы: головная боль, головокружение, проблемы с артериальным давлением, тошнота, слабость, упадок сил.