Рассказываем, когда изменится цена и сколько денег теперь придется отдавать родителем

26 декабря 2023, 09:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новый, 2024 год принесет дополнительные расходы родителям дошкольников. С 1 января по приказу комитета по образованию города Барнаула в краевой столице поднимут плату за детские сады. В какую сумму теперь будет обходиться присмотр и уход за детьми, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Сколько нужно будет платить за детский сад в Барнауле в 2024 году?

С 1 января 2024 года родительская плата за присмотр и уход за детьми в детских садах краевой столицы составит 2820 рублей. Такую сумму нужно будет платить родителям, чьи дети ходят в ДОУ на полный день.

Оплата за месяц для детей с четырехчасовым пребыванием обойдется за месяц в 940 рублей.

На сколько повышают родительскую плату?

Можно сказать, что повышение будет несущественным: оно составит 4,3%. Для сравнения: в 2023 году плата за полный день в детских садах Барнаула равна 2700 руб., то есть подорожание составит 120 рублей.

Оплата за месяц для детей с четырехчасовым пребыванием с 900 рублей поднимут до 940.

Напомним, последний раз родительскую плату в краевой столице повышали 1 января 2023 года. Тогда прибавка составила сразу 35%: с 2000 до 2700 рублей.