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На сколько подорожает плата за детский сад в Барнауле?

Рассказываем, когда изменится цена и сколько денег теперь придется отдавать родителем

26 декабря 2023, 09:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Новый, 2024 год принесет дополнительные расходы родителям дошкольников. С 1 января по приказу комитета по образованию города Барнаула в краевой столице поднимут плату за детские сады. В какую сумму теперь будет обходиться присмотр и уход за детьми, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Сколько нужно будет платить за детский сад в Барнауле в 2024 году?

С 1 января 2024 года родительская плата за присмотр и уход за детьми в детских садах краевой столицы составит 2820 рублей. Такую сумму нужно будет платить родителям, чьи дети ходят в ДОУ на полный день.

Оплата за месяц для детей с четырехчасовым пребыванием обойдется за месяц в 940 рублей.

На сколько повышают родительскую плату?

Можно сказать, что повышение будет несущественным: оно составит 4,3%. Для сравнения: в 2023 году плата за полный день в детских садах Барнаула равна 2700 руб., то есть подорожание составит 120 рублей.

Оплата за месяц для детей с четырехчасовым пребыванием с 900 рублей поднимут до 940.

Напомним, последний раз родительскую плату в краевой столице повышали 1 января 2023 года. Тогда прибавка составила сразу 35%: с 2000 до 2700 рублей.

Барнаул школы и детсады

Комментарии 6

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Гость

20:52:31 26-12-2023

Правительство РФ и региональные правительства разгоняют инфляцию, повышая стоимость социальных услуг для граждан.

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Гость

07:42:05 27-12-2023

Еще один небольшой камушек в демографический огород.

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Гость

08:01:51 27-12-2023

Гость (07:42:05 27-12-2023) Еще один небольшой камушек в демографический огород.... Ничего, один раз себе пива не купишь.

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Гость

08:36:40 27-12-2023

Гость (07:42:05 27-12-2023) Еще один небольшой камушек в демографический огород.... а вы правда считаете, что 2700 это огромная сумма за то что ребенок весь день под присмотром и накормлен 5 раз в день?

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Гость

09:00:20 27-12-2023

Гость (08:36:40 27-12-2023) а вы правда считаете, что 2700 это огромная сумма за то что ... назовите плиз каждый из видов кормления. начните с завтрака

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Гость

16:23:57 27-12-2023

Гость (08:36:40 27-12-2023) а вы правда считаете, что 2700 это огромная сумма за то что ... А Вы, примерно, представляете, сколько стоит танк или ракета?

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