На сколько подорожает плата за детский сад в Барнауле?
Рассказываем, когда изменится цена и сколько денег теперь придется отдавать родителем
26 декабря 2023, 09:57, ИА Амител
Новый, 2024 год принесет дополнительные расходы родителям дошкольников. С 1 января по приказу комитета по образованию города Барнаула в краевой столице поднимут плату за детские сады. В какую сумму теперь будет обходиться присмотр и уход за детьми, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Сколько нужно будет платить за детский сад в Барнауле в 2024 году?
С 1 января 2024 года родительская плата за присмотр и уход за детьми в детских садах краевой столицы составит 2820 рублей. Такую сумму нужно будет платить родителям, чьи дети ходят в ДОУ на полный день.
Оплата за месяц для детей с четырехчасовым пребыванием обойдется за месяц в 940 рублей.
На сколько повышают родительскую плату?
Можно сказать, что повышение будет несущественным: оно составит 4,3%. Для сравнения: в 2023 году плата за полный день в детских садах Барнаула равна 2700 руб., то есть подорожание составит 120 рублей.
Оплата за месяц для детей с четырехчасовым пребыванием с 900 рублей поднимут до 940.
Напомним, последний раз родительскую плату в краевой столице повышали 1 января 2023 года. Тогда прибавка составила сразу 35%: с 2000 до 2700 рублей.
20:52:31 26-12-2023
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07:42:05 27-12-2023
Еще один небольшой камушек в демографический огород.
08:01:51 27-12-2023
Гость (07:42:05 27-12-2023) Еще один небольшой камушек в демографический огород.... Ничего, один раз себе пива не купишь.
08:36:40 27-12-2023
Гость (07:42:05 27-12-2023) Еще один небольшой камушек в демографический огород.... а вы правда считаете, что 2700 это огромная сумма за то что ребенок весь день под присмотром и накормлен 5 раз в день?
09:00:20 27-12-2023
Гость (08:36:40 27-12-2023) а вы правда считаете, что 2700 это огромная сумма за то что ... назовите плиз каждый из видов кормления. начните с завтрака
16:23:57 27-12-2023
Гость (08:36:40 27-12-2023) а вы правда считаете, что 2700 это огромная сумма за то что ... А Вы, примерно, представляете, сколько стоит танк или ракета?