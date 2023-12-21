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На сколько и когда в Алтайском крае вырастут тарифы на коммунальные услуги?

Последний раз тарифы на услуги ЖКХ были проиндексированы в декабре 2022 года

21 декабря 2023, 11:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в регионе на 2024-й, а также период 2025-2028 годов утвердил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Указ размещен на сайте краевого правительства. На сколько подорожает "коммуналка" в регионе и когда это произойдет, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

На сколько подорожают услуги ЖКХ на Алтае?

В 2024 году коммунальные услуги в муниципалитетах Алтайского края подорожают на 14,2% – это максимальный предел. То есть надбавка за электроэнергию, отопление или воду может по итогу оказаться и меньше, если так решит поставщик услуги.  

"Если в каких-то отдельных случаях изменение тарифов приведет к большему росту платы за ЖКХ, то государство это превышение компенсируют людям. Все жители, получающие такие компенсации сегодня, смогут получать их и в 2024 году", – ранее подчеркивал в своем Telegram-канале Томенко.

Откуда вообще взялись 14,2%, если раньше говорили, что надбавка составит 9,3%?

Правительство РФ в ноябре утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на будущий год. Средний размер повышения платы за коммунальные услуги со второй половины 2024 года действительно был установлен на уровне 9,3%.

Однако регионы могут варьировать от этого порога, для Алтайского края утверждено допустимое отклонение в 4,9% (9,3+4,9=14,2%). Это обусловлено как отличиями в структуре платы граждан каждого муниципального образования, так и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры, пишет "Атмосфера".

Когда подорожает "коммуналка" в Алтайском крае в 2024 году?

В 2024 году стоимость жилищно-коммунальных услуг произойдет с 1 июля. Отметим, что платить дороже за теплые батареи жители региона начнут чуть позже – с началом отопительного сезона.

Алтайский край ЖКХ тарифы

Комментарии 19

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Гость

11:25:01 21-12-2023

А уровень оплаты за жкх вот прямо не маленький, а лошадиный, не смотря на индексация в 2022!!!! К чему она для народна??? который и так не живет, а выживает!?!?!

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Гость

11:30:07 21-12-2023

по итогу оказаться и меньше, если так решит поставщик услуги. - Во так бы с кем забиться что этого НЕ БУДЕТ.. выигрыш стопудово)))

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Гость

12:26:47 21-12-2023

Помните! революционную ситуацию создаёт само руководство!!! а не народ! не верьте когда скажут, что это народ поднимает волну! не берите на себя чужие грехи! не думайте что это ваша вина в том что творится! у народа нет рычагов что-то изменить! а у руководства есть всё для этого, но оно делает всё наоборот...!!!

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Гость

12:39:53 21-12-2023

Почему в Москве и Питере - 11% и 9,8% соответственно, а у нас максималка? Амик, дайте картинку по другим регионам.Все познается в сравнении!

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22

13:21:08 21-12-2023

Гость (12:39:53 21-12-2023) Почему в Москве и Питере - 11% и 9,8% соответственно, а у на... Мы богатый регион - в мире

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Гость

13:01:47 21-12-2023

На фоне роста доходов, эта цифра не является значительной.

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Старожил

16:03:40 23-12-2023

Гость (13:01:47 21-12-2023) На фоне роста доходов, эта цифра не является значительной. ... Уровень дохода возрастает и инфляция не успевает за ним? Может подскажите, чем таким нужно заниматься в России? Быть депутатом Государственной Думы?

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222222222222222222

13:20:34 21-12-2023

Выбрали на 5 лет - можно и поднимать. МОЛОДЕЦ

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Гость

13:30:28 21-12-2023

222222222222222222 (13:20:34 21-12-2023) Выбрали на 5 лет - можно и поднимать. МОЛОДЕЦ... Как же он соседей обидит,

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Старик

13:27:09 21-12-2023

За любовь нужно платить

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Гость

13:31:34 21-12-2023

Однажды пришли к Евгению Максимовичу Примакову (председатель правительства РФ, с 1998 г.) три олигарха. От Газпрома Вяхерев, от РАО ЕЭС Чубайс, от МПС Аксёненко. И сказали: - Мы патриоты..! Но! После дефолта 98 года…! девальвация рубля, всё такое…! Полный кошмар! Нужно поднимать тарифы в полтора раза!? Примаков ответил: - Вы настоящие патриоты, я вас знаю… Понимаю что вы очень экономно назвали эту сумму… Понимаете..? Мы же можем только один раз повысить тарифы!? Второй раз нам не простят…! Откуда вы знаете? может не в полтора раза, а может на 52%, а может на 53% нужно поднимать…? А у вас потом будут проблемы!? У вас будут разрушаться базовые в стране отрасли…? Давайте так - за месяц проведём тщательный аудит в ваших отраслях!? И потом, насколько надо, настолько и повысим тарифы!.. Три олигарха вышли в приёмную. Посмотрели друг на друга. Молча развернулись и пошли обратно в кабинет к Примакову… И Чубайс сказал: - Евгений Максимович, Вы правы! Мы патриоты… Мы изыскали внутренние резервы, не надо проводить аудит. Мы не будем повышать тарифы… После этого тарифы не повышались до 2002 года…

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Гость

14:00:23 21-12-2023

Да уж самое тягостное наступило время на пенсионеров почему то всегда обман.Поверьте пенсии на покушать на месяц не хватает а если лекарство нужно то все труба.Многие здесь пишут что повышение цен на все это может спровоцировать некую революцию.Я "вас умоляю" это не о чем.

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Гость

19:45:54 21-12-2023

Гость (14:00:23 21-12-2023) Да уж самое тягостное наступило время на пенсионеров почему ... А для работающих на МРОТ как это тягостно🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

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Гость

17:29:43 21-12-2023

А на тепло тоже 14.2 ? Прокуратура же нашла что нынешние тарифы завышенны?

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гость

22:22:54 21-12-2023

Гость (17:29:43 21-12-2023) А на тепло тоже 14.2 ? Прокуратура же нашла что нынешние тар... Так то было давно и не правда

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Гость

22:43:13 21-12-2023

Гость (17:29:43 21-12-2023) А на тепло тоже 14.2 ? Прокуратура же нашла что нынешние тар... И в следующем найдёт что завышены, что толку от прокуратуры? Поставщикам услуг наплевать на прокуратуру!

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Гость

20:06:21 21-12-2023

Ну у народа есть один шанс - 15,16 и 17 марта )))))

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Гость

07:18:24 22-12-2023

Интересно, видимо Алтайский край решил выбиться в передовики: коммуналку по максимуму; патент по налогам побил все максимумы по России, повысился даже не в 2 раза, а в разы. Для справки самым дорогим был в Москве, но в Алтайском крае он теперь более, чем в 2 раза дороже чем в Москве. Видимо малый бизнес и аграрии стали у нас дохрена зарабатывать, но пока об этом еще не знают.

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Гость

08:44:00 23-12-2023

Пенсии на 7.5% а тарифы 14.2, идём в ногу...

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