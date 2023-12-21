Последний раз тарифы на услуги ЖКХ были проиндексированы в декабре 2022 года

21 декабря 2023, 11:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в регионе на 2024-й, а также период 2025-2028 годов утвердил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Указ размещен на сайте краевого правительства. На сколько подорожает "коммуналка" в регионе и когда это произойдет, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

На сколько подорожают услуги ЖКХ на Алтае?

В 2024 году коммунальные услуги в муниципалитетах Алтайского края подорожают на 14,2% – это максимальный предел. То есть надбавка за электроэнергию, отопление или воду может по итогу оказаться и меньше, если так решит поставщик услуги.

"Если в каких-то отдельных случаях изменение тарифов приведет к большему росту платы за ЖКХ, то государство это превышение компенсируют людям. Все жители, получающие такие компенсации сегодня, смогут получать их и в 2024 году", – ранее подчеркивал в своем Telegram-канале Томенко.

Откуда вообще взялись 14,2%, если раньше говорили, что надбавка составит 9,3%?

Правительство РФ в ноябре утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на будущий год. Средний размер повышения платы за коммунальные услуги со второй половины 2024 года действительно был установлен на уровне 9,3%.

Однако регионы могут варьировать от этого порога, для Алтайского края утверждено допустимое отклонение в 4,9% (9,3+4,9=14,2%). Это обусловлено как отличиями в структуре платы граждан каждого муниципального образования, так и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры, пишет "Атмосфера".

Когда подорожает "коммуналка" в Алтайском крае в 2024 году?

В 2024 году стоимость жилищно-коммунальных услуг произойдет с 1 июля. Отметим, что платить дороже за теплые батареи жители региона начнут чуть позже – с началом отопительного сезона.