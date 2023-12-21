На сколько и когда в Алтайском крае вырастут тарифы на коммунальные услуги?
Последний раз тарифы на услуги ЖКХ были проиндексированы в декабре 2022 года
21 декабря 2023, 11:21, ИА Амител
Предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в регионе на 2024-й, а также период 2025-2028 годов утвердил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Указ размещен на сайте краевого правительства. На сколько подорожает "коммуналка" в регионе и когда это произойдет, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
На сколько подорожают услуги ЖКХ на Алтае?
В 2024 году коммунальные услуги в муниципалитетах Алтайского края подорожают на 14,2% – это максимальный предел. То есть надбавка за электроэнергию, отопление или воду может по итогу оказаться и меньше, если так решит поставщик услуги.
"Если в каких-то отдельных случаях изменение тарифов приведет к большему росту платы за ЖКХ, то государство это превышение компенсируют людям. Все жители, получающие такие компенсации сегодня, смогут получать их и в 2024 году", – ранее подчеркивал в своем Telegram-канале Томенко.
Откуда вообще взялись 14,2%, если раньше говорили, что надбавка составит 9,3%?
Правительство РФ в ноябре утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на будущий год. Средний размер повышения платы за коммунальные услуги со второй половины 2024 года действительно был установлен на уровне 9,3%.
Однако регионы могут варьировать от этого порога, для Алтайского края утверждено допустимое отклонение в 4,9% (9,3+4,9=14,2%). Это обусловлено как отличиями в структуре платы граждан каждого муниципального образования, так и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры, пишет "Атмосфера".
Когда подорожает "коммуналка" в Алтайском крае в 2024 году?
В 2024 году стоимость жилищно-коммунальных услуг произойдет с 1 июля. Отметим, что платить дороже за теплые батареи жители региона начнут чуть позже – с началом отопительного сезона.
11:25:01 21-12-2023
А уровень оплаты за жкх вот прямо не маленький, а лошадиный, не смотря на индексация в 2022!!!! К чему она для народна??? который и так не живет, а выживает!?!?!
11:30:07 21-12-2023
по итогу оказаться и меньше, если так решит поставщик услуги. - Во так бы с кем забиться что этого НЕ БУДЕТ.. выигрыш стопудово)))
12:26:47 21-12-2023
Помните! революционную ситуацию создаёт само руководство!!! а не народ! не верьте когда скажут, что это народ поднимает волну! не берите на себя чужие грехи! не думайте что это ваша вина в том что творится! у народа нет рычагов что-то изменить! а у руководства есть всё для этого, но оно делает всё наоборот...!!!
12:39:53 21-12-2023
Почему в Москве и Питере - 11% и 9,8% соответственно, а у нас максималка? Амик, дайте картинку по другим регионам.Все познается в сравнении!
13:21:08 21-12-2023
Гость (12:39:53 21-12-2023) Почему в Москве и Питере - 11% и 9,8% соответственно, а у на... Мы богатый регион - в мире
13:01:47 21-12-2023
На фоне роста доходов, эта цифра не является значительной.
16:03:40 23-12-2023
Гость (13:01:47 21-12-2023) На фоне роста доходов, эта цифра не является значительной. ... Уровень дохода возрастает и инфляция не успевает за ним? Может подскажите, чем таким нужно заниматься в России? Быть депутатом Государственной Думы?
13:20:34 21-12-2023
Выбрали на 5 лет - можно и поднимать. МОЛОДЕЦ
13:30:28 21-12-2023
222222222222222222 (13:20:34 21-12-2023) Выбрали на 5 лет - можно и поднимать. МОЛОДЕЦ... Как же он соседей обидит,
13:27:09 21-12-2023
За любовь нужно платить
13:31:34 21-12-2023
Однажды пришли к Евгению Максимовичу Примакову (председатель правительства РФ, с 1998 г.) три олигарха. От Газпрома Вяхерев, от РАО ЕЭС Чубайс, от МПС Аксёненко. И сказали: - Мы патриоты..! Но! После дефолта 98 года…! девальвация рубля, всё такое…! Полный кошмар! Нужно поднимать тарифы в полтора раза!? Примаков ответил: - Вы настоящие патриоты, я вас знаю… Понимаю что вы очень экономно назвали эту сумму… Понимаете..? Мы же можем только один раз повысить тарифы!? Второй раз нам не простят…! Откуда вы знаете? может не в полтора раза, а может на 52%, а может на 53% нужно поднимать…? А у вас потом будут проблемы!? У вас будут разрушаться базовые в стране отрасли…? Давайте так - за месяц проведём тщательный аудит в ваших отраслях!? И потом, насколько надо, настолько и повысим тарифы!.. Три олигарха вышли в приёмную. Посмотрели друг на друга. Молча развернулись и пошли обратно в кабинет к Примакову… И Чубайс сказал: - Евгений Максимович, Вы правы! Мы патриоты… Мы изыскали внутренние резервы, не надо проводить аудит. Мы не будем повышать тарифы… После этого тарифы не повышались до 2002 года…
14:00:23 21-12-2023
Да уж самое тягостное наступило время на пенсионеров почему то всегда обман.Поверьте пенсии на покушать на месяц не хватает а если лекарство нужно то все труба.Многие здесь пишут что повышение цен на все это может спровоцировать некую революцию.Я "вас умоляю" это не о чем.
19:45:54 21-12-2023
Гость (14:00:23 21-12-2023) Да уж самое тягостное наступило время на пенсионеров почему ... А для работающих на МРОТ как это тягостно🤦♀️🤦♀️🤦♀️
17:29:43 21-12-2023
А на тепло тоже 14.2 ? Прокуратура же нашла что нынешние тарифы завышенны?
22:22:54 21-12-2023
Гость (17:29:43 21-12-2023) А на тепло тоже 14.2 ? Прокуратура же нашла что нынешние тар... Так то было давно и не правда
22:43:13 21-12-2023
Гость (17:29:43 21-12-2023) А на тепло тоже 14.2 ? Прокуратура же нашла что нынешние тар... И в следующем найдёт что завышены, что толку от прокуратуры? Поставщикам услуг наплевать на прокуратуру!
20:06:21 21-12-2023
Ну у народа есть один шанс - 15,16 и 17 марта )))))
07:18:24 22-12-2023
Интересно, видимо Алтайский край решил выбиться в передовики: коммуналку по максимуму; патент по налогам побил все максимумы по России, повысился даже не в 2 раза, а в разы. Для справки самым дорогим был в Москве, но в Алтайском крае он теперь более, чем в 2 раза дороже чем в Москве. Видимо малый бизнес и аграрии стали у нас дохрена зарабатывать, но пока об этом еще не знают.
08:44:00 23-12-2023
Пенсии на 7.5% а тарифы 14.2, идём в ногу...