Настало новое время. Врачи официально разрешили мочить Манту

Говорят, главное – её не расчесывать, но всё остальное можно

22 марта 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Один из страхов детства официально развеяли врачи. Мочить реакцию Манту можно.

Как сообщает Mash со ссылкой на главного фтизиатра Москвы Елену Богородскую, если намочить прививку, ничего страшного с ней не произойдёт. Можно не только мыться, но даже плавать. Неважно, в реке, море или бассейне.

Главное, не чесать место прививки, потому что можно занести инфекцию.