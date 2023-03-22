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Настало новое время. Врачи официально разрешили мочить Манту

Говорят, главное – её не расчесывать, но всё остальное можно

22 марта 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Один из страхов детства официально развеяли врачи. Мочить реакцию Манту можно.

Как сообщает Mash со ссылкой на главного фтизиатра Москвы Елену Богородскую, если намочить прививку, ничего страшного с ней не произойдёт. Можно не только мыться, но даже плавать. Неважно, в реке, море или бассейне. 

Главное, не чесать место прививки, потому что можно занести инфекцию.

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