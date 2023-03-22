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Алтайский министр рассказал, когда откроется новая поликлиника № 14 в Барнауле

В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы

22 марта 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: соцсети главврача поликлиники Дмитрия Денисова
Фото: соцсети главврача поликлиники Дмитрия Денисова

Открытие нового здания поликлиники № 14 в Барнауле планируется в августе 2023 года, рассказал в ходе интернет-форума министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Попов подчеркнул, что уже встречался с главным врачом и подрядчиком: "Заверили, что рисков нет".

"Ввод объекта планируется в августе текущего года. Мы обсудили, что переезд в новое здание должен быть постепенным, чтобы не останавливать процесс оказания медицинской помощи населению. Из всех существующих сегодня зданий взрослой поликлиники № 14 медики будут переезжать примерно около одного месяца. Начнётся переезд с терапевтических отделений (корпуса на Сиреневой, 7 и 9)", – рассказал министр.

В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы: устройство крылец, отделка стен и потолков, покрытие полов линолеумом, установка ограждений лестниц, внутренних дверей, внутренних сетей канализации, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, связи, благоустройство.

Уже установлено тяжёлое оборудование, а также всё высокоточное радиологическое оборудование.

"Новая поликлиника занимает порядка 15 тысяч квадратных метров. Даже после переезда в неё всех имеющихся специалистов медицинского учреждения порядка половины площадей будут свободными. Поэтому необходимости оставлять за поликлиникой ещё и старые корпуса пока нет. Однако учитывая рост населения в новых микрорайонах, в планах чуть позже задействовать здание на Павловском тракте, 281а, под отделение медицинской профилактики, а помещение на Павловском тракте, 271а, – под отделение детской реабилитации", – добавил Попов.

Комментарии 12

  • когда, когда!? когда мы все умрём, тогда и откроется...!
    22 марта, Гость   Ответить
  • Гость, тогда ещё морг не доделают.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Перед выборами открыть обещали в феврале
    22 марта, Гость   Ответить
  • Обещали в октябре 2022 года, потом перенесли на апрель 2023, теперь уже на август запланировали. Сколько можно ??? Речь идет о здоровье людей !
    22 марта, Гость   Ответить
  • я так жду открытия чтоб пойти диспотаризацию. Сейчас не наездившийся а как построят рядом и на работу успею не отпрашивайся даже
    22 марта, Гость   Ответить
  • Что Вы пройдете?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Гость, не пройдёшь..... сначала экзамен по русскому надо пройти
    22 марта, Гость   Ответить
  • По словам министра ,ввод объекта в августе текущего года только планируется...Ждем новых обещаний.
    22 марта, Гость   Ответить
  • диспотаризацию - это уколы: Диспорт – это средство против старения, которое не вредит здоровью. разглаживает мимические морщины; устраняет глубокие морщины; корректирует...... или что еще интересного сейчас в поликлинике дают?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Я вообще говорю: пойду диспечеризацию пройду)))
    22 марта, Гость   Ответить
  • Из всех существующих сегодня зданий взрослой поликлиники № 14 медики будут переезжать примерно около одного месяца. значит с августа еще и на прием месяц будет не записаться. переезд же. из одного здания выехали, до второго не доехали)))
    22 марта, Гость   Ответить
  • Всех вылечат, не переживайте!!!!!
    23 марта, Гость   Ответить
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