Алтайский министр рассказал, когда откроется новая поликлиника № 14 в Барнауле
В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы
22 марта 2023, 12:01, ИА Амител
Открытие нового здания поликлиники № 14 в Барнауле планируется в августе 2023 года, рассказал в ходе интернет-форума министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Попов подчеркнул, что уже встречался с главным врачом и подрядчиком: "Заверили, что рисков нет".
"Ввод объекта планируется в августе текущего года. Мы обсудили, что переезд в новое здание должен быть постепенным, чтобы не останавливать процесс оказания медицинской помощи населению. Из всех существующих сегодня зданий взрослой поликлиники № 14 медики будут переезжать примерно около одного месяца. Начнётся переезд с терапевтических отделений (корпуса на Сиреневой, 7 и 9)", – рассказал министр.
В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы: устройство крылец, отделка стен и потолков, покрытие полов линолеумом, установка ограждений лестниц, внутренних дверей, внутренних сетей канализации, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, связи, благоустройство.
Уже установлено тяжёлое оборудование, а также всё высокоточное радиологическое оборудование.
"Новая поликлиника занимает порядка 15 тысяч квадратных метров. Даже после переезда в неё всех имеющихся специалистов медицинского учреждения порядка половины площадей будут свободными. Поэтому необходимости оставлять за поликлиникой ещё и старые корпуса пока нет. Однако учитывая рост населения в новых микрорайонах, в планах чуть позже задействовать здание на Павловском тракте, 281а, под отделение медицинской профилактики, а помещение на Павловском тракте, 271а, – под отделение детской реабилитации", – добавил Попов.
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