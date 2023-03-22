Алтайский министр рассказал, когда откроется новая поликлиника № 14 в Барнауле

В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы

22 марта 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: соцсети главврача поликлиники Дмитрия Денисова

Открытие нового здания поликлиники № 14 в Барнауле планируется в августе 2023 года, рассказал в ходе интернет-форума министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Попов подчеркнул, что уже встречался с главным врачом и подрядчиком: "Заверили, что рисков нет".

"Ввод объекта планируется в августе текущего года. Мы обсудили, что переезд в новое здание должен быть постепенным, чтобы не останавливать процесс оказания медицинской помощи населению. Из всех существующих сегодня зданий взрослой поликлиники № 14 медики будут переезжать примерно около одного месяца. Начнётся переезд с терапевтических отделений (корпуса на Сиреневой, 7 и 9)", – рассказал министр.

В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы: устройство крылец, отделка стен и потолков, покрытие полов линолеумом, установка ограждений лестниц, внутренних дверей, внутренних сетей канализации, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, связи, благоустройство.

Уже установлено тяжёлое оборудование, а также всё высокоточное радиологическое оборудование.