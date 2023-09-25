Евгений Ясин был министром экономики России с 1994 по 1997 год

25 сентября 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: ТАСС

Что случилось?

25 сентября Ирина Ясина, известный журналист и правозащитник, сообщила о смерти своего отца – Евгения Ясина. Официальных комментариев о причине кончины не было. Однако 28 августа Telegram-канал Mash писал, что 89-летний политик попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Якобы врачи диагностировали у него отек головного мозга и серьезные проблемы с сердцем. Также говорилось, что у него нарушено сознание, и он отказывается от еды и воды.

Когда пройдет прощание с Ясиным?

Прощание с Евгением Ясиным состоится 28 сентября в 13:00 в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре.

Чем известен Евгений Ясин?

Евгении Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе. Окончил Одесский Гидротехнический институт, а в 1963 году – экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук, профессор. В 1989 году стал заведующим отделом Государственной комиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР.

С января 1992 года совмещал работу директора Экспертного института РСПП с обязанностями полномочного представителя правительства РСФСР в Верховном Совете РСФСР. В 1992 году стал членом Совета по предпринимательству при президенте РФ. В 1990 году Ясин участвовал в разработке программы заведующего сводным экономическим отделом Совета министров СССР Григория Явлинского и академика Станислава Шаталина "500 дней".

В 1991 году возглавил дирекцию по экономической политике Научно-промышленного союза СССР. С января 1992 года совмещал работу в РСПП с обязанностями представителя правительства и президента Бориса Ельцина в Верховном совете РФ. Ясина называли одним из идеологов реформ начала 90-х годов, соратником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, "чрезвычайным и полномочным послом либеральных идей в широких слоях населения и узких кругах власти".

В 1993 году Ясин стал руководителем рабочей группы при премьер-министре, в апреле 1994 года возглавил Аналитический центр при президенте. В ноябре 1994-го стал министром экономики России, а апреле 1997-го – министром без портфеля по экономическим вопросам, внутренним и внешним инвестициям в правительстве РФ.

До сентября 2007 года являлся членом Федерального политического совета "Союза правых сил". На президентских выборах 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом кандидата Ксении Собчак. С 2018-го – член Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека. В 2018-2020 годах был председателем общественной организации "Комитет гражданских инициатив".

Награжден орденом Почета, орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, медалью Столыпина I и II степеней. Отмечен благодарностью (2004) и почетной грамотой правительства РФ.