Наставник Набиуллиной. Чем известен умерший экс-министр экономики России Ясин
Евгений Ясин был министром экономики России с 1994 по 1997 год
25 сентября 2023, 15:20, ИА Амител
Что случилось?
25 сентября Ирина Ясина, известный журналист и правозащитник, сообщила о смерти своего отца – Евгения Ясина. Официальных комментариев о причине кончины не было. Однако 28 августа Telegram-канал Mash писал, что 89-летний политик попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Якобы врачи диагностировали у него отек головного мозга и серьезные проблемы с сердцем. Также говорилось, что у него нарушено сознание, и он отказывается от еды и воды.
Когда пройдет прощание с Ясиным?
Прощание с Евгением Ясиным состоится 28 сентября в 13:00 в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре.
Чем известен Евгений Ясин?
Евгении Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе. Окончил Одесский Гидротехнический институт, а в 1963 году – экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук, профессор. В 1989 году стал заведующим отделом Государственной комиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР.
С января 1992 года совмещал работу директора Экспертного института РСПП с обязанностями полномочного представителя правительства РСФСР в Верховном Совете РСФСР. В 1992 году стал членом Совета по предпринимательству при президенте РФ. В 1990 году Ясин участвовал в разработке программы заведующего сводным экономическим отделом Совета министров СССР Григория Явлинского и академика Станислава Шаталина "500 дней".
В 1991 году возглавил дирекцию по экономической политике Научно-промышленного союза СССР. С января 1992 года совмещал работу в РСПП с обязанностями представителя правительства и президента Бориса Ельцина в Верховном совете РФ. Ясина называли одним из идеологов реформ начала 90-х годов, соратником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, "чрезвычайным и полномочным послом либеральных идей в широких слоях населения и узких кругах власти".
В 1993 году Ясин стал руководителем рабочей группы при премьер-министре, в апреле 1994 года возглавил Аналитический центр при президенте. В ноябре 1994-го стал министром экономики России, а апреле 1997-го – министром без портфеля по экономическим вопросам, внутренним и внешним инвестициям в правительстве РФ.
До сентября 2007 года являлся членом Федерального политического совета "Союза правых сил". На президентских выборах 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом кандидата Ксении Собчак. С 2018-го – член Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека. В 2018-2020 годах был председателем общественной организации "Комитет гражданских инициатив".
Награжден орденом Почета, орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, медалью Столыпина I и II степеней. Отмечен благодарностью (2004) и почетной грамотой правительства РФ.
15:53:53 25-09-2023
Попереворачивается дед
15:56:08 25-09-2023
Осиновый кол ему в могилу и Набиулину надо скорей туда же.
15:59:04 25-09-2023
Гореть ему в аду
16:21:56 25-09-2023
Тварь в стае других тварей, ставших инициаторами "шоковой" экономики, сам её не испытавший. Козлина номер "Раз".
16:24:59 25-09-2023
Ещё один ворюга сгинул. Туда ему и дорог Один из тех которые обворовывали родину в 90. Почему мы должны скорбить. Владимир Жириновский и то больше сделал для страны. А эти п..... Только и разворовали страну.
16:54:43 25-09-2023
И опять не тот. Кобзон, когда уже нужного призовёшь. А нам не нужного.Срок тебе до марта 2024.
17:34:00 25-09-2023
А Путину сколько уже годов ?
18:10:33 26-09-2023
наконец-то - он столько вреда принес нашей стране...только такие же как он (вредители) поют ему дифирамбы...