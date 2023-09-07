Умер переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов

Об этом рассказал журналист Евгений Широков

07 сентября 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший главред Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Евгения Широкова.

"Да, это действительно так, нашего Энвера не стало", – заявил он.

Энвер Мамедов родился 15 августа 1923 года. Участвовал в Великой Отечественной войне, до окончания которой перешел работать в МИД СССР. Участвовал в Нюрнбергском процессе в составе советской части международного военного трибунала в качестве переводчика.

В 1959-1960 годах Мамедов был главным редактором и первым замглавы Совинформбюро. Позднее, с 1961 года, занимал должность первого зампредседателя АПН. После этого, с 1962 по 1985 год, работал в должности первого зампредседателя Гостелерадио СССР.