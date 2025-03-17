Настоящая весна. О погоде в Алтайском крае 17 марта

В утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица

17 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

От +7 до +12 градусов ожидается местами по югу Алтайского края днем 17 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +4 до +6 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.