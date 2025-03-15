Жителей Алтайского края призвали убирать снег во дворах и не выходить на лед
На выходных в регионе потеплеет до +8 градусов
15 марта 2025, 14:55, ИА Амител
МЧС Алтайского края призвало жителей региона своевременно очищать придомовые территории от снега и наледи из-за потепления.
Как сообщили в ведомстве, в регионе устанавливаются положительные температуры, что может привести к активному таянию.
"Рекомендуем своевременно очищать придомовые территории от снега и наледи, чтобы избежать подтопления талыми водами. Особое внимание стоит уделить водоотводным канавам и дренажным системам", – говорится в сообщении.
Кроме того, спасатели призывают не выходить на лед, поскольку он с каждым днем становится все тоньше.
По данным регионального Гидрометцентра, 15 марта температура воздуха составит -3...+2 градуса, а в предгорьях местами будет до +7°С.
16-го числа термометры покажут -2...+3 градуса, местами до +8°С.
15:02:56 15-03-2025
Спасите наши души
16:46:48 15-03-2025
Куда его убирать? С тротуаров на газоны или наоборот? Сейчас у Новэкса видела. как трактор убирал снег с тротуара в самосвал. А нам куда?
19:21:10 15-03-2025
гость (16:46:48 15-03-2025) Куда его убирать? С тротуаров на газоны или наоборот? Сейчас... А их не волнует.
20:41:47 15-03-2025
гость (16:46:48 15-03-2025) Куда его убирать? С тротуаров на газоны или наоборот? Сейчас... Загружаем в кастрюли и топим на плите, а потом в канализацию...Работу за управляющую компанию выполните и Водоканалу за использование канализации оплатите. Все "буду в шоколаде"... МЧС в том числе... предупредили же
20:33:28 15-03-2025
МЧС Алтайского края, молодцы какие - они призвали жителей! А Вы не хотите заставить выполнять свою работу управляющих компании Барнаула. Анатолия, 87 - управляющая компания "Венера", руководитель Силин Алексей Анатольевич (информация взята из ГИС ЖКХ). В течение полгода ни разу не осуществляла уборку территории дома, нет дворника. Наглость этого рук-ля УК зашкаливает, он только собирает деньги и везде только утверждает, что и не будет делать. Это как? Мы, как жители дома сами и все убираем. Но в настоящее время над подъездом висят сосульки метровые. Если упадут на голову - МЧС Алтайского края будет отвечать? Или предлагаете жильцам дома лесть на крышу и рисковать своей жизнью? Начинайте работать прежде всего с такими, как Силин и ему подобным. Теперь понятно - почему УК ничего не делает. После таких сообщений в прессе от МЧС Алт края - разве надо управляйкам работать?
21:57:41 15-03-2025
Призовите, пожалуйста, убирать снег и наледь магазины и торговые центры - они только свои ступеньки чистят (иногда).
18:29:57 16-03-2025
Гость (21:57:41 15-03-2025) Призовите, пожалуйста, убирать снег и наледь магазины и торг... а вы попробуйте дворника для начала найти в Барнауле, чтобы он убирал, а то крыльцо часто чистят продавцы, без всякой дополнительной оплаты.
21:59:46 15-03-2025
Почему-то в этом году снег почти не вывозится. Кучи снега на обочинах, на газонах. Сейчас всё поплывёт, потом заморозит.
22:17:30 15-03-2025
Вижу снег растает. Лед пойдет. Птицы прилетят.
05:46:42 16-03-2025
Каждый год одно и тоже, весна неожиданно настает. Никому ничего не надо.
07:36:03 16-03-2025
Люди!? Жрите снег!!!
Приближайте весну!...
10:11:32 16-03-2025
Гость (07:36:03 16-03-2025) Люди!? Жрите снег!!!Приближайте весну!...... Желтый снег не есть.