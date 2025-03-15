Жителей Алтайского края призвали убирать снег во дворах и не выходить на лед

На выходных в регионе потеплеет до +8 градусов

15 марта 2025, 14:55, ИА Амител

Фото: Chiyoung / unsplash.com

МЧС Алтайского края призвало жителей региона своевременно очищать придомовые территории от снега и наледи из-за потепления.

Как сообщили в ведомстве, в регионе устанавливаются положительные температуры, что может привести к активному таянию.

"Рекомендуем своевременно очищать придомовые территории от снега и наледи, чтобы избежать подтопления талыми водами. Особое внимание стоит уделить водоотводным канавам и дренажным системам", – говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели призывают не выходить на лед, поскольку он с каждым днем становится все тоньше.

По данным регионального Гидрометцентра, 15 марта температура воздуха составит -3...+2 градуса, а в предгорьях местами будет до +7°С.

16-го числа термометры покажут -2...+3 градуса, местами до +8°С.