Настроение – лето. Фестиваль красок прошел в Барнауле
Самый яркий и веселый праздник провели в парке "Лесная сказка"
17 июня 2024, 15:05, ИА Амител
Фестиваль красок в Барнауле / Фото: Алина Богомолова
16 июня в Барнауле прошел яркий и фееричный фестиваль красок. Сотни юных и не только горожан собрались в парке "Лесная сказка", чтобы окунуться в атмосферу веселья, музыки и танцев. Гости фестиваля щедро осыпали друг друга разноцветными порошками, фотографировались и участвовали в различных конкурсах.
Как это было – смотрите у нас в фоторепортаже.
16:00:59 17-06-2024
Если опросить всех этих людей никто не скажет "Что празднуете" Просто пеплом осыпаются после сожжении злого демона по имени Холика. мда.
21:02:49 17-06-2024
Гость (16:00:59 17-06-2024) Если опросить всех этих людей никто не скажет "Что празднует...
Ничего не празднуют. Просто веселятся. Но занудам этого не понять.
08:51:57 20-06-2024
Гость (21:02:49 17-06-2024) Ничего не празднуют. Просто веселятся. Но занудам этого ... +1000
Душнилы какие то..
08:41:02 20-06-2024
Гость (16:00:59 17-06-2024) Если опросить всех этих людей никто не скажет "Что празднует... +100