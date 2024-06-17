Настроение – лето. Фестиваль красок прошел в Барнауле

Самый яркий и веселый праздник провели в парке "Лесная сказка"

17 июня 2024, 15:05, ИА Амител

Фестиваль красок в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

16 июня в Барнауле прошел яркий и фееричный фестиваль красок. Сотни юных и не только горожан собрались в парке "Лесная сказка", чтобы окунуться в атмосферу веселья, музыки и танцев. Гости фестиваля щедро осыпали друг друга разноцветными порошками, фотографировались и участвовали в различных конкурсах.

Как это было – смотрите у нас в фоторепортаже.