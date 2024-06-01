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В барнаульских парках отметили День защиты детей. Фоторепортаж

Для юных барнаульцев провели развлекательные и культурные мероприятия

01 июня 2024, 18:41, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле 1 июня отметили Международный день защиты детей. Разные площадки подготовили для юных горожан развлекательные и культурные программы, а основная часть мероприятия прошла в городских парках. Здесь детей развлекали конкурсами, концертами, мастер-классами и прочими увлекательными активностями.

Фотокорреспондент amic.ru прогулялась по ключевым паркам краевой столицы и запечатлела, как в них праздновали первый день лета.

Хорошие новости День защиты детей

Комментарии 3

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Гость

12:18:39 02-06-2024

молодцы!!!

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Гость

00:21:10 03-06-2024

Без костюма Реввы , Галустяна,Малифисенты в День Защиты Детей нельзя было обойтись ? Это детям обязательно нужно было ? Когда же взрослые уже повзрослеют и поумнеют ?!

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Гость

07:24:43 03-06-2024

было такое впечатление, что за зиму дети просто одичали. Также, как и их родители.

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