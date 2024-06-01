В барнаульских парках отметили День защиты детей. Фоторепортаж
Для юных барнаульцев провели развлекательные и культурные мероприятия
01 июня 2024, 18:41, ИА Амител
Фото: Алина Богомолова / amic.ru
В Барнауле 1 июня отметили Международный день защиты детей. Разные площадки подготовили для юных горожан развлекательные и культурные программы, а основная часть мероприятия прошла в городских парках. Здесь детей развлекали конкурсами, концертами, мастер-классами и прочими увлекательными активностями.
Фотокорреспондент amic.ru прогулялась по ключевым паркам краевой столицы и запечатлела, как в них праздновали первый день лета.
12:18:39 02-06-2024
молодцы!!!
00:21:10 03-06-2024
Без костюма Реввы , Галустяна,Малифисенты в День Защиты Детей нельзя было обойтись ? Это детям обязательно нужно было ? Когда же взрослые уже повзрослеют и поумнеют ?!
07:24:43 03-06-2024
было такое впечатление, что за зиму дети просто одичали. Также, как и их родители.