В барнаульских парках отметили День защиты детей. Фоторепортаж

Для юных барнаульцев провели развлекательные и культурные мероприятия

01 июня 2024, 18:41, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле 1 июня отметили Международный день защиты детей. Разные площадки подготовили для юных горожан развлекательные и культурные программы, а основная часть мероприятия прошла в городских парках. Здесь детей развлекали конкурсами, концертами, мастер-классами и прочими увлекательными активностями.

Фотокорреспондент amic.ru прогулялась по ключевым паркам краевой столицы и запечатлела, как в них праздновали первый день лета.