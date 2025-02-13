Наступило время совместной работы. Полный текст заявления Кремля о беседе Путина и Трампа
В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики
13 февраля 2025, 00:44, ИА Амител
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. В Кремле рассказали подробности их беседы – amic.ru приводит полный текст сообщения пресс-службы главы государства.
"Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности.
Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.
Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе.
В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.
Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования.
Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч".
04:02:19 13-02-2025
А раньше всё сам ...
06:19:33 13-02-2025
Сказал что надо менять мировой порядок и доллар к ногтю... 🤥... Сицзипинь теперь обидится-бортанули пацана...
06:35:07 13-02-2025
В рамках урегулирования конфликта, по телефону в следующий раз можно попросить больше не присылать на Украину оружие. Не благодарите.
06:58:03 13-02-2025
Настало время очередных жестов доброй воли? А потом-ой, меня надули?
09:30:39 13-02-2025
наступило время, чтобы наши страны работали вместе --- было бы хорошо