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Наступило время совместной работы. Полный текст заявления Кремля о беседе Путина и Трампа

В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики

13 февраля 2025, 00:44, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. В Кремле рассказали подробности их беседы – amic.ru приводит полный текст сообщения пресс-службы главы государства.

"Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности.

Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.

Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе.

В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.

Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч".

Владимир Путин Политика Дональд Трамп

Комментарии 5

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Гость

04:02:19 13-02-2025

А раньше всё сам ...

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.

06:19:33 13-02-2025

Сказал что надо менять мировой порядок и доллар к ногтю... 🤥... Сицзипинь теперь обидится-бортанули пацана...

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Гость

06:35:07 13-02-2025

В рамках урегулирования конфликта, по телефону в следующий раз можно попросить больше не присылать на Украину оружие. Не благодарите.

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Гость

06:58:03 13-02-2025

Настало время очередных жестов доброй воли? А потом-ой, меня надули?

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Гость

09:30:39 13-02-2025

наступило время, чтобы наши страны работали вместе --- было бы хорошо

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