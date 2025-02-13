В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики

13 февраля 2025, 00:44, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. В Кремле рассказали подробности их беседы – amic.ru приводит полный текст сообщения пресс-службы главы государства.

"Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности.



Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.



Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе.



В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.



Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования.



Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч".