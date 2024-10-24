Наталия Орейро исполнила "Рашн герлз" для финала сериала "Комбинация"

Новый хит теперь звучит на трех языках

24 октября 2024, 15:30, ИА Амител erid: LjN8K3kBG

Наталия Орейро / Фото: "Ростелеком"

Культовая песня "Рашн герлз", ставшая гимном 90-х, зазвучала в новом, неожиданном обрамлении. Латиноамериканская звезда Наталия Орейро записала свою версию хита специально для финала сериала "Комбинация" от Wink.ru* (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Встреча Орейро с Владимиром Канухиным, исполнителем роли композитора Виталия Окорокова в сериале, состоялась в Буэнос-Айресе. Вместе они подарили миру "Рашн герлз" в трилингвальном исполнении – на английском, испанском и русском языках. Премьера новой версии состоится 24 октября 2024 года в день выхода заключительной серии байопика.

"Это мой первый визит в Буэнос-Айрес, и я поражен аргентинской музыкой. Ее страсть, порыв, ритм – это невероятно захватывает. Для меня большая честь и радость работать с такой звездой мирового уровня, как Наталия Орейро", – поделился впечатлениями Владимир Канухин.

По его словам, новая версия песни станет настоящим подарком как для участников истории, так и для зрителей.

Восьмисерийный байопик "Комбинация" рассказывает о пути к славе легендарной женской поп-группы, состоявшей из Алены Апиной, Татьяны Ивановой, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. В центре повествования – история Александра Шишинина (Никита Кологривый), продюсера группы.

Сериал рассказывает о бывшем милиционере Александре Шишинине из Саратова, который воплощает свою мечту и создает первую советскую женскую группу.

Вместе со своим другом, композитором Виталием Окороковым, он находит участниц для коллектива, который вскоре становится известным на всю страну. Песни герлз-бенда отражают жизненную историю и атмосферу того времени. Сериал повествует не только о музыке и творчестве, но и о мечтах, амбициях и трудностях, с которыми встречаются герои на пути к успеху.

Напомним, первая серия долгожданного для многих сериала вышла 6 сентября. Последующие эпизоды выходят на Wink.ru раз в неделю по четвергам.

Наталия Орейро / Фото: "Ростелеком"

* Wink.ru ("Винк.ру"; совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ)

ПАО "Ростелеком"

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