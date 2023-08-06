Наташа Королева приехала на Алтай
Сообщается, что она выступала на закрытом мероприятии
06 августа 2023, 16:50, ИА Амител
Кадр из видео
Известная российская певица Наташа Королева приехала на Алтай и поделилась видео с подписчиками в своих соцсетях.
Как сообщает телеграм-канал "Грифон видит ВСЕ!", Королева выступала на закрытом мероприятии, организованном новосибирской предпринимательницей. Предположительно, она находилась в районе поселка Артыбаш.
Ранее автоблогер Эрик Давидыч раскритиковал Республику Алтай за отсутствие инфраструктуры для туристов.
16:56:40 06-08-2023
вот радость- то!
17:15:59 06-08-2023
Вот это новость. Радости сколько!!!!!!
17:36:31 06-08-2023
Озеро Телецкое , а Артыбаш- поселок
18:04:43 06-08-2023
Без Тризора хохлушка приехала ?
18:56:23 06-08-2023
Артыбаш- это село, а озеро там Телецкое.
21:34:47 06-08-2023
Элен без ребят (18:56:23 06-08-2023) Артыбаш- это село, а озеро там Телецкое. ... А кололёва-порывай, а трезор-галушка ...
23:38:48 06-08-2023
вообще фиолетово
07:57:29 07-08-2023
Кому не пофиг?
08:54:54 07-08-2023
Гость (18:04:43 06-08-2023) Без Тризора хохлушка приехала ?... ты нацик?
09:13:26 07-08-2023
Одна дура пригласила и оплатила другую