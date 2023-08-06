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Наташа Королева приехала на Алтай

Сообщается, что она выступала на закрытом мероприятии

06 августа 2023, 16:50, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Известная российская певица Наташа Королева приехала на Алтай и поделилась видео с подписчиками в своих соцсетях. 

Как сообщает телеграм-канал "Грифон видит ВСЕ!", Королева выступала на закрытом мероприятии, организованном новосибирской предпринимательницей. Предположительно, она находилась в районе поселка Артыбаш. 

Ранее автоблогер Эрик Давидыч раскритиковал Республику Алтай за отсутствие инфраструктуры для туристов. 

Алтай Туризм

Комментарии 10

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Элен без ребят

16:56:40 06-08-2023

вот радость- то!

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Владимир

17:15:59 06-08-2023

Вот это новость. Радости сколько!!!!!!

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Татьяна

17:36:31 06-08-2023

Озеро Телецкое , а Артыбаш- поселок

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Гость

18:04:43 06-08-2023

Без Тризора хохлушка приехала ?

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Элен без ребят

18:56:23 06-08-2023

Артыбаш- это село, а озеро там Телецкое.

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Гость

21:34:47 06-08-2023

Элен без ребят (18:56:23 06-08-2023) Артыбаш- это село, а озеро там Телецкое. ... А кололёва-порывай, а трезор-галушка ...

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гость

23:38:48 06-08-2023

вообще фиолетово

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Гость

07:57:29 07-08-2023

Кому не пофиг?

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Гость

08:54:54 07-08-2023

Гость (18:04:43 06-08-2023) Без Тризора хохлушка приехала ?... ты нацик?

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Гость

09:13:26 07-08-2023

Одна дура пригласила и оплатила другую

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