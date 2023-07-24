Популярный автоблогер Эрик Давидыч раскритиковал Горный Алтай
По его словам, здесь нет инфраструктуры, дорог и "поесть невозможно"
24 июля 2023, 08:15, ИА Амител
Автоблогер Эрик Давидыч раскритиковал Горный Алтай. Об этом он рассказал в соцсети.
"Горы красивейшие, пейзажи красивейшие, много зелени пока мы не видели. Но! Инфраструктура нулевая. Поесть невозможно. Дороги нету. А это могла бы быть Швейцария или, мне кажется, даже красивее Швейцарии", – сказал он на видео.
Но, по мнению блогера, все можно исправить, если как следует вложиться в этот регион.
"Вот куда надо тратить деньги – вот сюда, – добавляет Давидыч. – Строить дороги, мосты, развивать инфраструктуру – и миллионы, миллионы долларов полетят сюда с огромной скоростью".
Ранее нападающий "Спартака" и сборной России Александр Соболев назвал родной Барнаул деревней.
08:16:35 24-07-2023
и слава богу.. меньше приедут загадить
13:10:50 24-07-2023
Гость (08:16:35 24-07-2023) и слава богу.. меньше приедут загадить... Вот именно,не хрен всем сюда лезть
09:52:17 25-07-2023
Гость (08:16:35 24-07-2023) и слава богу.. меньше приедут загадить... И не только загадят. Все высосут из края , а мы как жили на нищие дотации так и будем жить. Столько пшеницы, гречихи выращивается, а все за копейки забирается.
08:22:27 24-07-2023
Дороги нет? Блин, он с какой планеты прилетел. Чуйский тракт (по мнению местных и не только местных жителей) вообще идеал по сравнению с европой.
11:24:19 24-07-2023
Lvbnhbq (08:22:27 24-07-2023) Дороги нет? Блин, он с какой планеты прилетел. Чуйский тракт... А постоять в пробках часами в горах- это как?
20:01:48 24-07-2023
Lvbnhbq (08:22:27 24-07-2023) Дороги нет? Блин, он с какой планеты прилетел. Чуйский тракт... Не знаю уж где этот олух был, но я туда ездил в начале июля мне лично понравилось и нифига там иностранным засранцам делать, а то еще удумают прибрать к рукам.
07:51:34 26-07-2023
Lvbnhbq (08:22:27 24-07-2023) Дороги нет? Блин, он с какой планеты прилетел. Чуйский тракт... Он по золотому кольцу проехал. Горно алтайск артыбаш чолушман катуярык Акташ горно алтайск
08:23:24 24-07-2023
Чтобы РА стала "Швейцарией или лучше", надо, чтобы как в Швейцарии за фантик от конфетки выписывать штраф 1000 франков (100 тыс. руб.) и тогда всё это центровое быдло, привыкшее к Турциям и Египтам, станет как шёлковое.
09:57:17 24-07-2023
Гость (08:23:24 24-07-2023) Чтобы РА стала "Швейцарией или лучше", надо, чтобы как в Шве... Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и других близлежащих городов. Чтобы нажраться на выходных и обратно, типа отдых такой. Свой город весь в мусоре, и в Горном везде мусор кидают.
11:39:13 24-07-2023
Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... За всех не говори
13:07:35 24-07-2023
Гость (11:39:13 24-07-2023) За всех не говори ... За всех не говорю. Но быдла в Барнауле много, все в мусоре - и водоемы, и леса, и поля. Гадят, где живут, а все виновных ищут на стороне.
21:34:26 25-07-2023
Гость (13:07:35 24-07-2023) Гость (11:39:13 24-07-2023) За всех не говори ...
13:08:20 24-07-2023
Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Город наш чистый по сравнению с другими городами что находятся в центральной части России
14:49:05 24-07-2023
Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Там Барнаульцев меньше, чем вас. Москвичи всё там позастраивали, всё инфраструктуры мало. Надоели. Ещё лет 10 назад девственной природа там была, а сейчас... Наслаждаться надо природой, в бассейне я и дома покупаться могу. Между прочим когда москвичи фильм снимали у нас там на семинском перевале, столько мусора оставили после себя и не надо нас быдлом считать, не все такие и вас быдловатых хватает. Иш ты умный какой, у себя отдыхайте, а мы у себя будем, заполонили всё, выкупили, местных выживаете, мы барнаульцы с уважением туда едем и дальше, где нет народа, чтобы наедине с природой побыть, а не благами цивилизации пользоваться.
06:07:02 25-07-2023
Гость (14:49:05 24-07-2023) Там Барнаульцев меньше, чем вас. Москвичи всё там позастраив... не была ьам природа девственной 10 лет назад. и даже 20
19:17:26 24-07-2023
Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Ты про кого? Я вот не кидал и не кидаю.
21:50:07 24-07-2023
Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Было везле есть, мой алтайский друг) я за местными ребятами на вашей Катуни не раз мусор убирал, что бы присесть у реки..
05:47:26 25-07-2023
Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Ну всех то под быдло из Барнаула чесать не надо, я вот из Барнаула, но я за семейный отдых. Дорого, не спорю, в Геленджике жильё дешевле снять посуточно, чем горном Алтае, но зато близко
18:56:45 25-07-2023
Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Я из Барнаула летела в Москву, вышли из чистого самолёта, а вот в Сочи из Москвы, то что небыдло пожрало, упаковки, салфетки, огрызки, коробки из-под сока, всё было брошено на пол, шли по мусорке на выход из самолёта....
08:27:36 24-07-2023
А пока триллионы долларов уходят за границу
08:35:39 24-07-2023
Эрик Давиташвили в камере по тысяче раз приседал каждый день и по 500 раз отжимался, ему можно верить.
08:37:52 24-07-2023
все население республики - треть города Барнаула
09:18:15 24-07-2023
Балованный, однако, Эрик то.... Пусть поездиттпо Алтайском краю, что ли... Чтобы почувствовать дороги.
09:31:54 24-07-2023
За Мамонтово, через Родино-Романово-Волчиху пусть прокатится, либо с Камня-на-Оби в Славгород)))
12:16:26 24-07-2023
#polirovka_far_brn_avtopodbor (09:31:54 24-07-2023) За Мамонтово, через Родино-Романово-Волчиху пусть прокатится... С камня в славгород, это да. Там можно понять, что такое "нет дорог"
23:26:49 25-07-2023
#polirovka_far_brn_avtopodbor (09:31:54 24-07-2023) За Мамонтово, через Родино-Романово-Волчиху пусть прокатится... Можно и к нам в город Рубцовск,через наш город и на Малиновое озеро,или Яровое
11:39:37 26-07-2023
#polirovka_far_brn_avtopodbor (09:31:54 24-07-2023) За Мамонтово, через Родино-Романово-Волчиху пусть прокатится... Да норм там дорога!!! Хотя два года назад даже этому балаболу не пожелал бы там проехать...
09:35:57 24-07-2023
Lvbnhbq (08:22:27 24-07-2023) Дороги нет? Блин, он с какой планеты прилетел. Чуйский тракт... Через Солонешное поехал, по-любому
09:42:39 24-07-2023
Идите вы лесом с инфраструктурой!!!! И так уже застроили базами весь Горный (Москвичи и татары).... Гадить там хватит уже!!!
09:52:28 24-07-2023
Есть Дорога (Чуйский тракт) и есть Дороги-это очень Разные вещи!
09:53:20 24-07-2023
Правильно! Москве жить надо, Чечне надо, Казани надо, Крыму надо, а остальной стране не надо!!! Туристические зоны обустроить, а то что люди живут в домах, которые им на голову падают, значительная часть людей пьёт воду технического стандарта, в грязи тонет из-за того что дорог нет. А этим "избранным" отдых подавай от сидения, лежания, стояния в Интернете.
09:58:18 24-07-2023
А вот это блогерское мурло, которое недовольно Горным Алтае проверить Налоговой инспекцией, а также поселить в обстановке в которой обычные люди живут с их обыденной жизнью: огородами, хозяйством.
10:12:46 24-07-2023
Господи, кто это? Почему не на СВО?
10:49:28 24-07-2023
Гость (10:12:46 24-07-2023) Господи, кто это? Почему не на СВО?... а вы?
10:38:06 24-07-2023
Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Оставить на камнях надпись "здесь был Вася", привязать к ветке дерева рваный носок, сопливый платок этто по нашенски по швейцарски ну или по царски
11:07:53 24-07-2023
Зачем про этого полупокера в полукедах вообще писать? Кому-то важно его мнение?
11:20:11 24-07-2023
Гость (11:07:53 24-07-2023) Зачем про этого полупокера в полукедах вообще писать? Кому-т... он существует пока ты реагируешь. Не замечай его и он исчезнет как неприятный запах от проехавей ассенизаторской машины
22:31:44 24-07-2023
Гость (11:07:53 24-07-2023) Зачем про этого полупокера в полукедах вообще писать? Кому-т... 100500
11:16:04 24-07-2023
Правильно,из догорог только федеральные трассы,а дальше только вездеходом можно или пешком, а вся красота не на трассе находится,нужны огромные инаестиции и инвесторы,которые ....а у нас все как обычно,хотим колличеством поболе,ценою подешевле,это касается и инвесторов и конечно же туристов,которые в основной массе не готовы платить,а готовв посмотреть на красоту....поэтому Швейцарии нам не видать,не по карману...
11:20:22 24-07-2023
И поесть негде и в туалет сходить негде(
11:37:13 24-07-2023
Человек правильно предложил - развивать регион и его инфраструктуру, нет, местная публика сразу закричала про его избалованность, типа кто ты такой, чтобы высказываться. Ок, живите, как живете, раз так нравится.
09:42:07 25-07-2023
Ольга (11:37:13 24-07-2023) Человек правильно предложил - развивать регион и его инфраст... А краю от этого какая польза? Все бабки распихают по карманам или отправят в Москву.
11:41:19 24-07-2023
Когда сделают инфраструктуру, Горный Алтай будет представлять такой же интерес как торгово-развлекателный центр.
12:19:28 24-07-2023
Пусть едут эти блогеры от сюда куда дальше, чем находятся Луна... И их мнение завсунут себе ещё дальше, чем находится Солнце. Мы и без них хорошо живём на своей земле.
12:20:56 24-07-2023
мммы блее-я-а -Хрюкает как свинья
12:57:30 24-07-2023
Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. Проблема в головах и культуре местных аборигенов. Пример. Еду по трассе в районе Манжерока. Вдоль дороги идут коровы (вдоль самой главной дороги - чуйского тракта). Одна вдруг резко сворачивает под машину передо мной. Та резко тормозит, я резко торможу, за мной еще трое резко тормозят и в итоге одна бьет другую в зад. Корова спокойно уходит. Я уезжаю. Две разбитых дорогих машины остаются. Представляете как расстроены люди, которые ехали домой с отдыха. Кто виноват не ясно. Просто жизнь такая. К примеру, в Тальменском районе по трассе Барнаул-Новосибирск коровы не ходят.
13:28:19 24-07-2023
Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... оленю за рулем корова виновата. таких водил надо сразу прав лишать.
13:49:56 24-07-2023
Гость (13:28:19 24-07-2023) оленю за рулем корова виновата. таких водил надо сразу прав... Молодец
13:52:55 24-07-2023
Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... Дистанционно соблюдать надобно
09:56:14 25-07-2023
Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... По вашей логике нужно вырезать весь скот, чтобы не шастали по дорогам, по которым вы ездите на дорогих машинах?
12:32:24 25-07-2023
Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... Вы возможно удивитесь, но в Москве на МКАД тоже животные выходят, недавно трех лосей сбили. И животные в мясо, и машины. Кто виноват? Природа? А в Горном коровы ходили всегда и надеюсь будут ходить. Чуйский тракт не Мкад, скорость не стоит такую развивать и дистанцию держать банально.
21:45:52 25-07-2023
Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... Очень жаль, что коровы не ходят, а раньше ходили. А виноваты сами, дистанцию держать надо, коровы то причем?
02:06:14 26-07-2023
Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... Для вас новость, что коровы на дорогу выходят? Вы сколько дней за рулём та?) Это для мамкиных туристов наши дороги опасные, вы ездить не умеете, ни по серпантину, ни по прямым трассам Горного Алтая. ТАМ ДЛЯ ДЕБИЛОВ ЗНАКИ СТОЯТ ВЕЗДЕ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА СКОТА НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ!!
20:17:21 26-07-2023
Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... Весь Манжерок в знаках 20 и 40 это первое, а второе там столько туристов по проезжей части ходит и они куда более непредсказуемы, чем коровы.
13:47:22 24-07-2023
Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... Соблюдайте дистанцию и небудет проблем а коровы те-же пешехода они ходят только в перед куда морда повернута туда и идут а не прыгают.
13:47:48 24-07-2023
странные люди. Как в том анекдоте про навозных жуков :"Это запах родины, сынок". Чел говорит о том, что вместо того чтобы гадить, надо благоустраивать - они орут пошел вон, на личности переходят. Какое вы отношение к Алтаю имеете? вы даже субъект федерации другой. Видели, что там строит Москва? Так вот, вас скоро туда вообще пускать не будут. Наслаждайтесь, пока возможность осталась. Вот правда, вонючие как клопы, а все порассуждать им надо
15:12:03 24-07-2023
Давайте на каждую вершину автобан проложим, а на верху супермаркеты с ватерклозетами ...
15:29:28 24-07-2023
Местным ваши долоры не достанутся, да и не нужны... Так что ехай мимо, мы без Вас тут поживём, мусор нам ваш не нужен...
15:31:17 24-07-2023
Про то, что он пишет, далеко не Горный Алтай.
16:12:17 24-07-2023
Во ФРЯ московская проехала .
19:19:07 24-07-2023
Не надо нам никаких москвичей, бывших зеков, беглецов. На приезжайте.
20:00:37 24-07-2023
Из за таких недоблогеров, и выпендрежников, цены в Горном выросли просто не подъёмные, ну что это поездка на три дня может стать тебе рублей в 30 тысяч, а если жрать лапшу и ночевать в палатке то до тогда намного дешевле.
21:22:17 24-07-2023
На то он и Горный Алтай. Чтоб там не было ни дорог ни мостов.
23:27:07 24-07-2023
Не надо вообще к нам лезть. Пусть по Мск ездит. Алтай это природа, воздух.... а не " чебуречные" на каждом шагу. Инфраструктуру ему надо... давайте все асфальтом закатаем, кафе на каждом шагу воткнем вот счастье будет...
00:05:46 25-07-2023
Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Так быдло едет не из Барнаула, до пандемии такого срача в Горном не было и ценника то же
05:29:28 25-07-2023
Ребята ,что вы друг на друга хамите. По сути нам не нужен Швейцария. Мы живём своей жизнью. От вас туристов одними ущербы. Вы говорите, что везёте сюда деньги. Нам не надо этих денег, дорог и т.д. Вы зайдите в лес ,от дороги на метр и вы увидите ,что вы наделали . Везде туалет на деревьях висят туалетные бумаги ,памперсы. В итоге все это жрет скотина. А при забое скотины мы уже не едим внутренности. На базах вы не живёте предпочитаете берег,палатки бросаете в воду все что под руку попадается а мы с этой речки пьем.
07:26:36 25-07-2023
Совершенно согласен, вчера пробили колесо,сьели какое то дерьмо под названием манты , заселились в клоповник за 10 т.р. сутки , конкуренции нет здесь нормальной поэтому местные считают и так пойдет
09:01:54 25-07-2023
Я всегда беру большой цел.мешок ! Приехал на отдых - убрал за Юродивыми ! Уезжая , за собой убрал ! Чистота и порядок ! А мусор по дороге в контейнер скинул ! Вот так надо господа - товарисчи !
10:57:06 25-07-2023
Гость (08:16:35 24-07-2023) и слава богу.. меньше приедут загадить... И не только загадят. Все высосут из края , а мы как жили на нищие дотации так и будем жить. Столько пшеницы, гречихи выращивается, а все за копейки забирается.
17:07:26 25-07-2023
Ехал бы он дальше куда ехал... Неделю катались в горном, доехали до телецкого с обратной стороны, виды в ущелье офигенный, инфраструктура есть, этого достаточно, а те кто хочет отель в 5 звёзд, им в другое место ехать надо
19:15:43 25-07-2023
Два раза был на Алтае, больше двух дней не выдерживаю, абсолютно нечего делать, цены конские, жрачка помои натуральные, достопримечательности для "недалёких". Едут туда похоже исключительно любители водку жрать вёдрами, говорят там похмелье меньше...
21:38:17 25-07-2023
Гость (09:52:17 25-07-2023) И не только загадят. Все высосут из края , а мы как жили на... Горный Алтай (Республику) с Алтайским краем не путайте
21:51:27 25-07-2023
Гость (11:24:19 24-07-2023) А постоять в пробках часами в горах- это как?... Сегодня проехал по чуйскому тракту, нет никаких пробок, только в Бийске перед мостом минут 5 постояли
08:24:33 26-07-2023
Согласен! Да, есть хорошие дороги, но две полосы. А вот дорога до Телецкого (Артыбаш) полный ужас!!! И насчёт, поесть поддерживаю: сервис нулевой, а ценники заоблачные.
09:33:42 26-07-2023
Инфраструктура мало мальская есть. Но по поводу "поесть" это правда. Одни столовки. 1 кафе на 100 кв километров
10:30:19 26-07-2023
Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... Там везде знаки стоят-осторожно,коровы! И ограничение скорости
14:01:10 27-07-2023
Наша семья из Омска. Мы очень любим ездить в Республику Алтай , Катунь, водопады, Чемал, Манжерок, Бирюзовая Катунь, Ая , Патмос , горы, лес природа КРАСОТА, мы уважаем местное население и как и везде даже дети знают что бросать мусор нельзя если нет урн всё несём с собой до урн. Ездим только туда уже 6 лет, нравится что ещё много красоты созданной природой , так же с каждым годом видим как меняется местность , стройки баз мусор, очень печально. Красоту и чистоту нужно сохранять.