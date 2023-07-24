Популярный автоблогер Эрик Давидыч раскритиковал Горный Алтай

По его словам, здесь нет инфраструктуры, дорог и "поесть невозможно"

24 июля 2023, 08:15, ИА Амител

Эрик Давидыч / Кадр: YouTube-канал smotraTV

Автоблогер Эрик Давидыч раскритиковал Горный Алтай. Об этом он рассказал в соцсети.

"Горы красивейшие, пейзажи красивейшие, много зелени пока мы не видели. Но! Инфраструктура нулевая. Поесть невозможно. Дороги нету. А это могла бы быть Швейцария или, мне кажется, даже красивее Швейцарии", – сказал он на видео.

Но, по мнению блогера, все можно исправить, если как следует вложиться в этот регион.

"Вот куда надо тратить деньги – вот сюда, – добавляет Давидыч. – Строить дороги, мосты, развивать инфраструктуру – и миллионы, миллионы долларов полетят сюда с огромной скоростью".

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