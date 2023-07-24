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Популярный автоблогер Эрик Давидыч раскритиковал Горный Алтай

По его словам, здесь нет инфраструктуры, дорог и "поесть невозможно"

24 июля 2023, 08:15, ИА Амител

Эрик Давидыч / Кадр: YouTube-канал smotraTV
Эрик Давидыч / Кадр: YouTube-канал smotraTV

Автоблогер Эрик Давидыч раскритиковал Горный Алтай. Об этом он рассказал в соцсети.

"Горы красивейшие, пейзажи красивейшие, много зелени пока мы не видели. Но! Инфраструктура нулевая. Поесть невозможно. Дороги нету. А это могла бы быть Швейцария или, мне кажется, даже красивее Швейцарии", – сказал он на видео.

Но, по мнению блогера, все можно исправить, если как следует вложиться в этот регион.

"Вот куда надо тратить деньги – вот сюда, – добавляет Давидыч. – Строить дороги, мосты, развивать инфраструктуру – и миллионы, миллионы долларов полетят сюда с огромной скоростью".

Ранее нападающий "Спартака" и сборной России Александр Соболев назвал родной Барнаул деревней.

Туризм Авто Республика Алтай

Комментарии 77

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Гость

08:16:35 24-07-2023

и слава богу.. меньше приедут загадить

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Гость

13:10:50 24-07-2023

Гость (08:16:35 24-07-2023) и слава богу.. меньше приедут загадить... Вот именно,не хрен всем сюда лезть

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Гость

09:52:17 25-07-2023

Гость (08:16:35 24-07-2023) и слава богу.. меньше приедут загадить... И не только загадят. Все высосут из края , а мы как жили на нищие дотации так и будем жить. Столько пшеницы, гречихи выращивается, а все за копейки забирается.

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Lvbnhbq

08:22:27 24-07-2023

Дороги нет? Блин, он с какой планеты прилетел. Чуйский тракт (по мнению местных и не только местных жителей) вообще идеал по сравнению с европой.

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Гость

11:24:19 24-07-2023

Lvbnhbq (08:22:27 24-07-2023) Дороги нет? Блин, он с какой планеты прилетел. Чуйский тракт... А постоять в пробках часами в горах- это как?

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Виктор

20:01:48 24-07-2023

Lvbnhbq (08:22:27 24-07-2023) Дороги нет? Блин, он с какой планеты прилетел. Чуйский тракт... Не знаю уж где этот олух был, но я туда ездил в начале июля мне лично понравилось и нифига там иностранным засранцам делать, а то еще удумают прибрать к рукам.

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Гость

07:51:34 26-07-2023

Lvbnhbq (08:22:27 24-07-2023) Дороги нет? Блин, он с какой планеты прилетел. Чуйский тракт... Он по золотому кольцу проехал. Горно алтайск артыбаш чолушман катуярык Акташ горно алтайск

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Гость

08:23:24 24-07-2023

Чтобы РА стала "Швейцарией или лучше", надо, чтобы как в Швейцарии за фантик от конфетки выписывать штраф 1000 франков (100 тыс. руб.) и тогда всё это центровое быдло, привыкшее к Турциям и Египтам, станет как шёлковое.

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Гость

09:57:17 24-07-2023

Гость (08:23:24 24-07-2023) Чтобы РА стала "Швейцарией или лучше", надо, чтобы как в Шве... Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и других близлежащих городов. Чтобы нажраться на выходных и обратно, типа отдых такой. Свой город весь в мусоре, и в Горном везде мусор кидают.

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Гость

11:39:13 24-07-2023

Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... За всех не говори

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Гость

13:07:35 24-07-2023

Гость (11:39:13 24-07-2023) За всех не говори ... За всех не говорю. Но быдла в Барнауле много, все в мусоре - и водоемы, и леса, и поля. Гадят, где живут, а все виновных ищут на стороне.

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Гость

21:34:26 25-07-2023

Гость (13:07:35 24-07-2023) Гость (11:39:13 24-07-2023) За всех не говори ...

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Гость

13:08:20 24-07-2023

Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Город наш чистый по сравнению с другими городами что находятся в центральной части России

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Гость

14:49:05 24-07-2023

Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Там Барнаульцев меньше, чем вас. Москвичи всё там позастраивали, всё инфраструктуры мало. Надоели. Ещё лет 10 назад девственной природа там была, а сейчас... Наслаждаться надо природой, в бассейне я и дома покупаться могу. Между прочим когда москвичи фильм снимали у нас там на семинском перевале, столько мусора оставили после себя и не надо нас быдлом считать, не все такие и вас быдловатых хватает. Иш ты умный какой, у себя отдыхайте, а мы у себя будем, заполонили всё, выкупили, местных выживаете, мы барнаульцы с уважением туда едем и дальше, где нет народа, чтобы наедине с природой побыть, а не благами цивилизации пользоваться.

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Гость

06:07:02 25-07-2023

Гость (14:49:05 24-07-2023) Там Барнаульцев меньше, чем вас. Москвичи всё там позастраив... не была ьам природа девственной 10 лет назад. и даже 20

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Гость

19:17:26 24-07-2023

Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Ты про кого? Я вот не кидал и не кидаю.

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Гость

21:50:07 24-07-2023

Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Было везле есть, мой алтайский друг) я за местными ребятами на вашей Катуни не раз мусор убирал, что бы присесть у реки..

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Гость

05:47:26 25-07-2023

Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Ну всех то под быдло из Барнаула чесать не надо, я вот из Барнаула, но я за семейный отдых. Дорого, не спорю, в Геленджике жильё дешевле снять посуточно, чем горном Алтае, но зато близко

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Гость

18:56:45 25-07-2023

Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Я из Барнаула летела в Москву, вышли из чистого самолёта, а вот в Сочи из Москвы, то что небыдло пожрало, упаковки, салфетки, огрызки, коробки из-под сока, всё было брошено на пол, шли по мусорке на выход из самолёта....

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Гость

08:27:36 24-07-2023

А пока триллионы долларов уходят за границу

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Гость

08:35:39 24-07-2023

Эрик Давиташвили в камере по тысяче раз приседал каждый день и по 500 раз отжимался, ему можно верить.

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Гость

08:37:52 24-07-2023

все население республики - треть города Барнаула

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Гость

09:18:15 24-07-2023

Балованный, однако, Эрик то.... Пусть поездиттпо Алтайском краю, что ли... Чтобы почувствовать дороги.

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#polirovka_far_brn_avtopodbor

09:31:54 24-07-2023

За Мамонтово, через Родино-Романово-Волчиху пусть прокатится, либо с Камня-на-Оби в Славгород)))

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Гость

12:16:26 24-07-2023

#polirovka_far_brn_avtopodbor (09:31:54 24-07-2023) За Мамонтово, через Родино-Романово-Волчиху пусть прокатится... С камня в славгород, это да. Там можно понять, что такое "нет дорог"

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Татьяна

23:26:49 25-07-2023

#polirovka_far_brn_avtopodbor (09:31:54 24-07-2023) За Мамонтово, через Родино-Романово-Волчиху пусть прокатится... Можно и к нам в город Рубцовск,через наш город и на Малиновое озеро,или Яровое

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Гость

11:39:37 26-07-2023

#polirovka_far_brn_avtopodbor (09:31:54 24-07-2023) За Мамонтово, через Родино-Романово-Волчиху пусть прокатится... Да норм там дорога!!! Хотя два года назад даже этому балаболу не пожелал бы там проехать...

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Гость

09:35:57 24-07-2023

Lvbnhbq (08:22:27 24-07-2023) Дороги нет? Блин, он с какой планеты прилетел. Чуйский тракт... Через Солонешное поехал, по-любому

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Гость

09:42:39 24-07-2023

Идите вы лесом с инфраструктурой!!!! И так уже застроили базами весь Горный (Москвичи и татары).... Гадить там хватит уже!!!

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Владимир

09:52:28 24-07-2023

Есть Дорога (Чуйский тракт) и есть Дороги-это очень Разные вещи!

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Гость

09:53:20 24-07-2023

Правильно! Москве жить надо, Чечне надо, Казани надо, Крыму надо, а остальной стране не надо!!! Туристические зоны обустроить, а то что люди живут в домах, которые им на голову падают, значительная часть людей пьёт воду технического стандарта, в грязи тонет из-за того что дорог нет. А этим "избранным" отдых подавай от сидения, лежания, стояния в Интернете.

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Гость

09:58:18 24-07-2023

А вот это блогерское мурло, которое недовольно Горным Алтае проверить Налоговой инспекцией, а также поселить в обстановке в которой обычные люди живут с их обыденной жизнью: огородами, хозяйством.

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Гость

10:12:46 24-07-2023

Господи, кто это? Почему не на СВО?

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Гость

10:49:28 24-07-2023

Гость (10:12:46 24-07-2023) Господи, кто это? Почему не на СВО?... а вы?

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Гость

10:38:06 24-07-2023

Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Оставить на камнях надпись "здесь был Вася", привязать к ветке дерева рваный носок, сопливый платок этто по нашенски по швейцарски ну или по царски

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Гость

11:07:53 24-07-2023

Зачем про этого полупокера в полукедах вообще писать? Кому-то важно его мнение?

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Гость

11:20:11 24-07-2023

Гость (11:07:53 24-07-2023) Зачем про этого полупокера в полукедах вообще писать? Кому-т... он существует пока ты реагируешь. Не замечай его и он исчезнет как неприятный запах от проехавей ассенизаторской машины

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Гость

22:31:44 24-07-2023

Гость (11:07:53 24-07-2023) Зачем про этого полупокера в полукедах вообще писать? Кому-т... 100500

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Надежда

11:16:04 24-07-2023

Правильно,из догорог только федеральные трассы,а дальше только вездеходом можно или пешком, а вся красота не на трассе находится,нужны огромные инаестиции и инвесторы,которые ....а у нас все как обычно,хотим колличеством поболе,ценою подешевле,это касается и инвесторов и конечно же туристов,которые в основной массе не готовы платить,а готовв посмотреть на красоту....поэтому Швейцарии нам не видать,не по карману...

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Гость

11:20:22 24-07-2023

И поесть негде и в туалет сходить негде(

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Ольга

11:37:13 24-07-2023

Человек правильно предложил - развивать регион и его инфраструктуру, нет, местная публика сразу закричала про его избалованность, типа кто ты такой, чтобы высказываться. Ок, живите, как живете, раз так нравится.

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Гость

09:42:07 25-07-2023

Ольга (11:37:13 24-07-2023) Человек правильно предложил - развивать регион и его инфраст... А краю от этого какая польза? Все бабки распихают по карманам или отправят в Москву.

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Гость

11:41:19 24-07-2023

Когда сделают инфраструктуру, Горный Алтай будет представлять такой же интерес как торгово-развлекателный центр.

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АнтиБлогер

12:19:28 24-07-2023

Пусть едут эти блогеры от сюда куда дальше, чем находятся Луна... И их мнение завсунут себе ещё дальше, чем находится Солнце. Мы и без них хорошо живём на своей земле.

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Гость

12:20:56 24-07-2023

мммы блее-я-а -Хрюкает как свинья

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Гость

12:57:30 24-07-2023

Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. Проблема в головах и культуре местных аборигенов. Пример. Еду по трассе в районе Манжерока. Вдоль дороги идут коровы (вдоль самой главной дороги - чуйского тракта). Одна вдруг резко сворачивает под машину передо мной. Та резко тормозит, я резко торможу, за мной еще трое резко тормозят и в итоге одна бьет другую в зад. Корова спокойно уходит. Я уезжаю. Две разбитых дорогих машины остаются. Представляете как расстроены люди, которые ехали домой с отдыха. Кто виноват не ясно. Просто жизнь такая. К примеру, в Тальменском районе по трассе Барнаул-Новосибирск коровы не ходят.

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Гость

13:28:19 24-07-2023

Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... оленю за рулем корова виновата. таких водил надо сразу прав лишать.

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Гость

13:49:56 24-07-2023

Гость (13:28:19 24-07-2023) оленю за рулем корова виновата. таких водил надо сразу прав... Молодец

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Гость

13:52:55 24-07-2023

Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... Дистанционно соблюдать надобно

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Гость

09:56:14 25-07-2023

Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... По вашей логике нужно вырезать весь скот, чтобы не шастали по дорогам, по которым вы ездите на дорогих машинах?

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Гость

12:32:24 25-07-2023

Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... Вы возможно удивитесь, но в Москве на МКАД тоже животные выходят, недавно трех лосей сбили. И животные в мясо, и машины. Кто виноват? Природа? А в Горном коровы ходили всегда и надеюсь будут ходить. Чуйский тракт не Мкад, скорость не стоит такую развивать и дистанцию держать банально.

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Гость

21:45:52 25-07-2023

Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... Очень жаль, что коровы не ходят, а раньше ходили. А виноваты сами, дистанцию держать надо, коровы то причем?

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Гость

02:06:14 26-07-2023

Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... Для вас новость, что коровы на дорогу выходят? Вы сколько дней за рулём та?) Это для мамкиных туристов наши дороги опасные, вы ездить не умеете, ни по серпантину, ни по прямым трассам Горного Алтая. ТАМ ДЛЯ ДЕБИЛОВ ЗНАКИ СТОЯТ ВЕЗДЕ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА СКОТА НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ!!

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Василий

20:17:21 26-07-2023

Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... Весь Манжерок в знаках 20 и 40 это первое, а второе там столько туристов по проезжей части ходит и они куда более непредсказуемы, чем коровы.

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Незнакомец

13:47:22 24-07-2023

Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... Соблюдайте дистанцию и небудет проблем а коровы те-же пешехода они ходят только в перед куда морда повернута туда и идут а не прыгают.

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Гость

13:47:48 24-07-2023

странные люди. Как в том анекдоте про навозных жуков :"Это запах родины, сынок". Чел говорит о том, что вместо того чтобы гадить, надо благоустраивать - они орут пошел вон, на личности переходят. Какое вы отношение к Алтаю имеете? вы даже субъект федерации другой. Видели, что там строит Москва? Так вот, вас скоро туда вообще пускать не будут. Наслаждайтесь, пока возможность осталась. Вот правда, вонючие как клопы, а все порассуждать им надо

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Гость

15:12:03 24-07-2023

Давайте на каждую вершину автобан проложим, а на верху супермаркеты с ватерклозетами ...

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Санëк

15:29:28 24-07-2023

Местным ваши долоры не достанутся, да и не нужны... Так что ехай мимо, мы без Вас тут поживём, мусор нам ваш не нужен...

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Гость

15:31:17 24-07-2023

Про то, что он пишет, далеко не Горный Алтай.

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Андрей

16:12:17 24-07-2023

Во ФРЯ московская проехала .

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Атлас

19:19:07 24-07-2023

Не надо нам никаких москвичей, бывших зеков, беглецов. На приезжайте.

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Серега

20:00:37 24-07-2023

Из за таких недоблогеров, и выпендрежников, цены в Горном выросли просто не подъёмные, ну что это поездка на три дня может стать тебе рублей в 30 тысяч, а если жрать лапшу и ночевать в палатке то до тогда намного дешевле.

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Николай

21:22:17 24-07-2023

На то он и Горный Алтай. Чтоб там не было ни дорог ни мостов.

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Елена

23:27:07 24-07-2023

Не надо вообще к нам лезть. Пусть по Мск ездит. Алтай это природа, воздух.... а не " чебуречные" на каждом шагу. Инфраструктуру ему надо... давайте все асфальтом закатаем, кафе на каждом шагу воткнем вот счастье будет...

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Гость

00:05:46 25-07-2023

Гость (09:57:17 24-07-2023) Так быдло-то как раз едет в Горный из того же Барнаула и дру... Так быдло едет не из Барнаула, до пандемии такого срача в Горном не было и ценника то же

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Улухан.

05:29:28 25-07-2023

Ребята ,что вы друг на друга хамите. По сути нам не нужен Швейцария. Мы живём своей жизнью. От вас туристов одними ущербы. Вы говорите, что везёте сюда деньги. Нам не надо этих денег, дорог и т.д. Вы зайдите в лес ,от дороги на метр и вы увидите ,что вы наделали . Везде туалет на деревьях висят туалетные бумаги ,памперсы. В итоге все это жрет скотина. А при забое скотины мы уже не едим внутренности. На базах вы не живёте предпочитаете берег,палатки бросаете в воду все что под руку попадается а мы с этой речки пьем.

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Дмитрий

07:26:36 25-07-2023

Совершенно согласен, вчера пробили колесо,сьели какое то дерьмо под названием манты , заселились в клоповник за 10 т.р. сутки , конкуренции нет здесь нормальной поэтому местные считают и так пойдет

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Сергей

09:01:54 25-07-2023

Я всегда беру большой цел.мешок ! Приехал на отдых - убрал за Юродивыми ! Уезжая , за собой убрал ! Чистота и порядок ! А мусор по дороге в контейнер скинул ! Вот так надо господа - товарисчи !

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Гость

10:57:06 25-07-2023

Гость (08:16:35 24-07-2023) и слава богу.. меньше приедут загадить... И не только загадят. Все высосут из края , а мы как жили на нищие дотации так и будем жить. Столько пшеницы, гречихи выращивается, а все за копейки забирается.

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Андрей

17:07:26 25-07-2023

Ехал бы он дальше куда ехал... Неделю катались в горном, доехали до телецкого с обратной стороны, виды в ущелье офигенный, инфраструктура есть, этого достаточно, а те кто хочет отель в 5 звёзд, им в другое место ехать надо

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Худой

19:15:43 25-07-2023

Два раза был на Алтае, больше двух дней не выдерживаю, абсолютно нечего делать, цены конские, жрачка помои натуральные, достопримечательности для "недалёких". Едут туда похоже исключительно любители водку жрать вёдрами, говорят там похмелье меньше...

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Гость

21:38:17 25-07-2023

Гость (09:52:17 25-07-2023) И не только загадят. Все высосут из края , а мы как жили на... Горный Алтай (Республику) с Алтайским краем не путайте

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Гость

21:51:27 25-07-2023

Гость (11:24:19 24-07-2023) А постоять в пробках часами в горах- это как?... Сегодня проехал по чуйскому тракту, нет никаких пробок, только в Бийске перед мостом минут 5 постояли

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Александр

08:24:33 26-07-2023

Согласен! Да, есть хорошие дороги, но две полосы. А вот дорога до Телецкого (Артыбаш) полный ужас!!! И насчёт, поесть поддерживаю: сервис нулевой, а ценники заоблачные.

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Максим

09:33:42 26-07-2023

Инфраструктура мало мальская есть. Но по поводу "поесть" это правда. Одни столовки. 1 кафе на 100 кв километров

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Гость

10:30:19 26-07-2023

Гость (12:57:30 24-07-2023) Горный Алтай очень опасное место для путешествий по дороге. ... Там везде знаки стоят-осторожно,коровы! И ограничение скорости

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Елена

14:01:10 27-07-2023

Наша семья из Омска. Мы очень любим ездить в Республику Алтай , Катунь, водопады, Чемал, Манжерок, Бирюзовая Катунь, Ая , Патмос , горы, лес природа КРАСОТА, мы уважаем местное население и как и везде даже дети знают что бросать мусор нельзя если нет урн всё несём с собой до урн. Ездим только туда уже 6 лет, нравится что ещё много красоты созданной природой , так же с каждым годом видим как меняется местность , стройки баз мусор, очень печально. Красоту и чистоту нужно сохранять.

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