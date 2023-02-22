НАТО и Запад для россиян хуже врагов, считает Мария Захарова
Так представитель МИД РФ прокомментировала слова Джо Байдена
22 февраля 2023, 10:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Запад и НАТО для россиян недругами.
Поводом для такого высказывания стали слова президента США Джо Байдена во время выступления в Варшаве о том, что Североатлантический альянс и западные страны – не враги жителям РФ.
"В русском языке есть замечательное слово "недруг". Оно хуже, чем враг", – написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае переизбрания сразу же позвонить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для разрешения конфликта на Украине.
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