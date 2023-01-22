В российских школах изменят программу по литературе

Для изучения вернут ряд книг советских авторов и уберут те произведения, которые не прошли "проверку временем"

22 января 2023, 13:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Программа изучения литературы в российских школах изменится уже в этом году. Об этом рассказал первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин.

"Как минимум целый ряд произведений советских авторов – это "Молодая гвардия" Александра Фадеева, это произведения Юрия Бондарева, фронтовика, тот же "Горячий снег" — должны вернуться в школьную программу", – цитирует Вяткина РИА Новости.

Он также добавил, что из программы уберут произведения, которые "не прошли проверку временем". Вяткин заявил, что в этом вопросе исполнители инициативы будут опираться на мнение экспертов и родителей школьников.