Альфа-Банк выпустил в App Store замену своего приложения

В App Store вышло приложение «Деньги пришли» — замена удалённого приложения Альфа-Банка.

Программа не отличается от оригинальной. Разработчиком при этом указано ООО «Артконсьерж» — Альфа-Банк на странице нигде не упоминается. В то же время «Деньги пришли» не является мошенническим аналогом, так как коды подтверждения приходят от Альфа-Банка, также внутри отображается история чата с банком.

Скриншот приложения «Деньги пришли» в App Store / Фото: apps.apple.com

Ранее в этом году Альфа-Банк, Сбер и некоторые другие отечественные банки попали под санкции Запада, после чего их приложения удалили из App Store. Накануне сообщалось, что программы СБОЛ и «Прайм баланс Юником» — аналоги приложений Сбера и ВТБ — стали недоступны в App Store.