Apple удалила из App Store аналоги Сбера и ВТБ

Приложения для банковских операций Сбера и ВТБ — СБОЛ и «Прайм баланс Юником» — стали недоступны в App Store. Также из магазина исчезла программа «Инвстр» — замена бывшего «СберИнвестор».

При попытке зайти на страницу одного из этих сервисов в App Store появляется следующее сообщение: «Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе».

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В то же время клоны приложений Газпромбанка и «Открытия» — «Телекарт +» и Open Digital Wallet — в магазине по-прежнему доступны, проверил редактор amic.ru.

Ранее в 2022 году эти четыре банка, помимо прочих, попали под санкции, из-за чего Apple была вынуждена удалить их приложения из App Store. При этом со временем программы вновь стали доступны пользователям iOS, но под другими названиями.