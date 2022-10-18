Американские учёные создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью у мышей

Учёные из Флориды и Бостона создали вариант COVID-19 со смертностью у мышей в 80%, пишет Daily Mail.

Для этого вирусологи использовали шиповидный белок штамма «омикрон» и связали его с вариантом из Ухани. Примечательно, что от обычного «омикрона», в отличие от искусственного гибрида, ни один грызун не скончался.

Кроме того, созданный в лабораторных условиях штамм производит в лёгких человека в пять раз больше вирусных частиц, в отличие от «омикрона». В то же время учёные отмечают, что получившийся штамм вряд ли будет настолько же опасен для людей.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусом в России будет снижаться до конца октября, но не исключено, что затем начнётся новая волна.