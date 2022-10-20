Apple сокращает производство iPhone 14 Plus, продажи которого стартовали меньше двух недель назад, 7 октября. Об этом пишет The Information со ссылкой на источники.

По их данным, американская компания поручила как минимум одному производителю в Китае временно прекратить выпуск комплектующих для новинки.

Департамент по продажам Apple тем временем «пересматривает спрос на продукт».

Что не так с iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro и его «динамический остров» (Dynamic Island) / Фото: unsplash.com

iPhone 14 Plus представляет собой замену iPhone 13 mini, который вышел осенью 2021 года. Компактный флагман компании из Купертино плохо продавался, и в Apple решили, что смогут исправить ситуацию более габаритным устройством.

Однако ещё в сентябре аналитик TF Securities Минг-Чи Куо сообщал, что число предзаказов новинки оказалось значительно ниже ожидаемых — даже на iPhone SE (2022) и iPhone 13 mini наблюдался более высокий спрос, писало издание Rozetked.

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Официальная цена на iPhone 14 Plus составляет 899 долларов США — всего на 100 долларов дешевле iPhone 14 Pro, который оборудован более плавным экраном, «динамическим островом» вместо «чёлки», а также новым процессором и третьей основной камерой.

iPhone 14 Plus же, по сути, практически никак не отличается от прошлогоднего iPhone 13, за исключением увеличенной диагонали, пары новых функций и цветов, а также слегка улучшенной камеры. Базовый же iPhone 14 во всём идентичен 14 Plus за исключением размера экрана.

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18 октября Apple презентовала iPad 10-го поколения в безрамочном дизайне. Также компания из Купертино обновила линейку iPad Pro, укомплектовав новые планшеты процессором M2 — как у представленных в 2022 году MacBook Air и MacBook Pro.