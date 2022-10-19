Apple вечером 18 октября на своём сайте презентовала iPad десятого поколения в новом безрамочном дизайне, как у актуальных iPad Air, mini и Pro.

Новинка получила 10,9-дюймовый Retina-экран с разрешением 2360x1640 пикселей и яркостью до 500 нит, а также чип A14 Bionic, две камеры на 12 МП, 64/256 ГБ памяти и сканер Touch ID на верхней грани корпуса.

Планшет поддерживает Wi-Fi 6, 5G, и оборудован портом USB-C. Кроме того, к девайсу можно подключить клавиатурный чехол Magic Keyboard Folio и Apple Pencil первого поколения — правда, для его зарядки потребуется специальный переходник за 9 долларов (~560 рублей), так как стилус по-прежнему поддерживает Lightning.

iPad 10-го поколения / Фото: Apple

iPad 10-го поколения доступен серебристом, жёлтом, розовом и голубом цветах. Цены на него составляют от 449 (~28 000 рублей) до 749 долларов (46 800 рублей) в зависимости от объёма памяти и наличия модуля сотовой связи. Продажи стартуют 26 октября.

Помимо этого, Apple также обновила iPad Pro. Флагманский планшет компании получил процессор M2, как у последних MacBook Air и MacBook Pro, а также порт Thunderbolt, двойной основную камеру и Face ID.

iPad Pro M2 / Фото: Apple

В сентябре Apple провела презентацию, на которой показала четыре модели iPhone 14, три новых Apple Watch и AirPods Pro 2.