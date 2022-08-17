Дети с Украины с 1 сентября будут учиться в алтайских школах

Алтайский край принял школьников с Украины, пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минобр.

Всего в крае, по последним данным, находится 32 несовершеннолетних с Украины, в том числе 20 школьников, 19 из которых уже зачислили в учебные учреждения. Ещё один учился дистанционно в школе ДНР, заявление пока не подавал.

В ведомстве также добавили, что в алтайских школах сейчас трудоустраивают украинских учителей, но приступят ли они к работе и в каком количестве, будет известно к 1 сентября.

Напомним, украинские войска в ночь на 16 августа выпустили ракеты по посёлку Родаково в Славяносербском районе ЛНР, который помогает восстанавливать Алтайский край. По данным источника amic.ru, на объекте работали алтайские строители.