Американскими ракетами в ЛНР разрушена школа, на которой работали алтайские строители

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Украинские войска в ночь на 16 августа выпустили ракеты из американских HIMARS по посёлку Родаково в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«С применением американской РСЗО HIMARS (противником выпущено четыре ракеты), повреждены 12 жилых домов, разрушена Родаковская средняя школа, также получили повреждения: детский сад „Рябинушка“, здание поселковой администрации, „Локомотивное депо Родаково“ Луганской железной дороги, строительно-монтажное предприятие», — говорится в Telegram-канале центра.

Посёлок Родаково находится в Славяносербском районе ЛНР. Его помогает восстанавливать Алтайский край. По данным источника amic.ru, на объекте работали алтайские строители. Так как удар был нанесён ночью, никто не пострадал, сообщил источник.

Соглашение о сотрудничестве между краем и районом ЛНР 22 июня подписали губернатор Виктор Томенко и глава районной администрации Сергей Крамаренко во время визита делегации Алтайского края в Луганскую Народную Республику.

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