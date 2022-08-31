Готовы ли школы Барнаула к новому учебному году и всем ли первоклассникам нашлись места за партами?

Уже совсем скоро лето закончится, наступит 1 сентября. Как обычно, дети столицы Алтайского края гурьбой пойдут на торжественные линейки и понесут учителям цветы. Пока ученики были на каникулах, школы искали места для первоклассников, закупали флаги и флагштоки для новой церемонии и делали капитальный ремонт учебных заведений. В преддверии начала нового учебного года на пресс-конференции 30 августа заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук рассказала, как образовательные учреждения города готовятся к Дню знаний и какие нововведения ждут школьников.

Новости

Наука и образование Патриотизм и продлёнки. Что изменится в алтайских школах в новом учебном году?

Сколько детей зачислили в школы?

В этом году в барнаульские школы пойдёт порядка 90 тысяч учеников, более 10,3 тысячи из них — первоклассники, рассказала Наталья Михальчук. Приём в учебные заведения ещё продолжается, и свободными остаются более сотни мест. На сегодня полностью завершили приём первоклассников 49 школ города.

«Приём продолжается, каждый день и в школы, и в комитет родители приезжают, обращаются много мигрантов, они определяются со школой», — рассказала чиновница.

Кстати, в этом году в Барнауле зачисленных школьников больше практически на 2 тысячи, чем в прошлом, рассказала зампредседателя комитета. В нескольких наиболее заполненных учебных организациях Индустриального района — по 34-36 учащихся в классе, отмечает Михальчук. 36 детей — это высший предел. Но в прошлом году он был ещё выше — 38 учеников на класс, отмечает Михальчук.

По словам чиновницы, в этом году комитет по образованию старался расширять не состав класса, а их число. Например, в школе № 114 открылось целых 10 первых классов, рассказала Михальчук.

Школьники / Фото: amic.ru

Нашлось ли для первоклассников место в школе?

Летом этого года школы Индустриального района Барнаула столкнулись с проблемой нехватки мест в учебных учреждениях, близких дому. В частности, мест на всех не хватило в 135 и 136 школах Барнаула.

Как рассказала заместитель председателя комитета администрации по образованию Наталья Михальчук, все дети уже распределены по ближайшим школам района. Эти учебные заведения находятся не в шаговой доступности, а «в пределах досягаемости», отметила Михальчук.

«Дети пошли в 127-ю, 125-ю, 132-ю, 128-ю школы и 121-й лицей. Они находятся на расстоянии от 500 м до полутора километров от 135-й и 136-й. Город не стоит в стороне от этой проблемы. Сейчас строится школа в посёлке Спутник, пристройка к школе № 98, которые частично снимут напряжённость с местами», — пояснила Наталья Михальчук.

По её словам, мэрия получила положительные заключения по проектной документации в пяти школах Индустриального района. Сейчас решается вопрос с финансированием этих строек. Также четыре школы сегодня проектируются, и до конца 2022 года власти собираются получить проектно-сметную документацию на объекты, отметила Михальчук.

Кроме того, только в этом году власти увеличили количество мест для первоклассников на 630, отметила чиновница.

Автобусы для школьников / Фото: amic.ru

Будут ли автобусы для школьников?

В новом учебном году подвозить будут 2,6 тысячи учащихся в 19 школ из 22 населённых пунктов, которые не находятся в черте города. Возить детей будут по 26 маршрутам как школьными автобусами, так и заказными по договорам фрахтования, сообщили в комитете по образованию Барнаула.

«Все школьные автобусы оборудованы светосигнальными устройствами, ремнями безопасности, аптечками и кнопками экстренного вызова помощи, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС», — сообщили власти.

Хватает ли учителей?

Учителей на всех школьников должно хватить, уверяет чиновница. По словам Натальи Михальчук, в этом году комитет закрыл все 283 вакансии в школах.

«До последнего дня мы работали над тем, чтобы закрыть вакансии. У нас хорошо решается вопрос с целевым обучением, выпускники педагогических вузов идут в школы, работают там. Четвёртый и пятый курсы потом устраиваются молодыми специалистами. Сегодня 97 молодых учителей в школах, за счёт которых мы частично закрываем нагрузку», — рассказала Михальчук.

Несмотря на закрытие вакансий, нагрузка на педагогов сейчас серьёзная — 1,5-1,7 ставки. У некоторых есть перенагрузка, признаёт зампредседателя комитета. В данный момент, отмечает она, школам всё ещё нужны учителя начальных классов, математики и физики.

Как будут проходить линейки?

В этом году линейки пройдут в традиционном формате. Однако на них ещё будут поднимать флаг и петь гимн. В некоторых школах, отметила Михальчук, будет по три-четыре линейки из-за большого количества учеников. При этом флаг будут поднимать на каждой линейке.

Школьники / Фото: amic.ru

А вообще в Барнауле школьники будут поднимать флаг и ходить на уроки патриотизма?

С этого года российские школы будут еженедельно поднимать флаг страны под гимн России, всё это будет в виде красочной церемонии перед первым уроком по понедельникам. Она будет проходить весь год, и даже зимой. Барнаула нововведение также коснётся.

«Это еженедельная церемония. Она будет проходить и в зимнее время года. Знамённая группа будет поднимать флаг на улице, для остальных будет идти трансляция в классы. Пока не везде это возможно. Но до конца учебного года мы сделаем всё, чтобы трансляция могла идти в каждый класс. Допускается, что в плохую погоду церемония будет проходить в школе и будет называться „вынос флага“», — пояснила чиновница.

При этом отмечать отсутствующих школьников именно на церемонии не будут. Это сделают уже на уроке в классе.

Сейчас флагштоки и флаги установлены почти во всех школах города, в некоторых учебных заведениях заканчиваются последние приготовления, отмечает Михальчук, подчёркивая, что все работы будут завершены к 1 сентября.

При этом и флаги, и флагштоки будут новыми. Каждая школа потратила на оборудование для торжественных церемоний по 45-50 тысяч рублей, отметила Наталья Михальчук. Всего в Барнауле 87 школ, и сумма получается около 4 млн рублей на все школы города. Деньги частично были выделены из городского бюджета и из бюджета школ, отметила чиновница.

Кстати, учащиеся второй смены поднятия флага не увидят, но смогут присутствовать на церемонии спуска флага. Кроме того, перед началом уроков им, как и ученикам первой смены, будут преподавать новый курс «Разговоры о важном», который проведут классные руководители. Упор в таких «разговорах» сделают на «патриотическое воспитание, гражданственность и любовь к своей Родине», пояснила Наталья Михальчук.

Ковид в школах / Фото: amic.ru

Сколько детей с Украины пошли в барнаульские школы?

В этом году в Барнаул приехало 13 детей с Украины. Шесть человек устроены в школы города. Среди них есть младшеклассники и девятиклассники. По словам Натальи Михальчук, все они знают русский язык, а потому в дополнительных занятиях не нуждаются. В новом учебном году девятиклассники будут сдавать российские экзамены.

Везде ли закончен капремонт школ?

Капремонт школ в Барнауле по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» всё ещё продолжается. Это огромный объём работ, отмечают чиновники. Из-за коротких сроков выполнения работ и нестабильной ценовой политики у школ возникали трудности с поиском подрядных организаций для проведения капитального ремонта. Где-то работы затянулись, но сейчас они уже подходят к концу, объясняет Михальчук. На 100% готова только 38-я школа, она прошла приёмку 30 августа.

«В остальных шести школах 95% готовности. Необходимое количество кабинетов для очных занятий у нас есть, и мы сегодня по максимуму их отмываем, заносим туда мебель, готовим к учебному процессу. Дети с 1 сентября будут учиться очно. Во время учебного процесса рабочие делать ничего не будут, все работы будут идти после обеда, вечером и в выходные дни. Надеемся, что за оставшиеся дни до начала учебных занятий подрастёт процент их выполнения», — отметила Наталья Михальчук.

Ковидных норм больше нет?

Учебный год в барнаульских школах начнётся без каких-либо ковидных ограничений, отметила Наталья Михальчук. По её словам, школы будут следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Если он введёт какие-то запреты — они появятся и в учебных учреждениях. Однако сейчас в школах всё ещё останутся рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Кто проследит за питанием?

В этом году за питанием вводится не только родительский, но и общественный контроль, рассказала представитель комитета по образованию. Так, с 2 сентября и следующие две недели представители Общественной палаты и депутатов Барнаульской гордумы будут контролировать качество школьного питания.

«Они смогут посмотреть, как запустится школьное питание в новом учебном году. Где-то будут родители, где-то Общественная палата, где-то депутат. Это будет зависеть от их желания. Они смогут попробовать еду, посмотреть, как школьники питаются, как еда накрывается, готовится. Вопросы организации питания у нас сегодня на очень жёстком контроле», — отметила Наталья Михальчук.

Школьное питание / Фото: amic.ru

На организацию бесплатного горячего питания для начальной школы в 2022 году выделили 407,9 млн рублей. Из них 403,9 млн рублей — из федерального бюджета и 4 млн рублей из краевого. Из городского бюджета на организацию накрывания еды для младшеклассников предусмотрено 16 млн рублей.

Более двух тысяч учащихся с ограниченными возможностями здоровья 1-11 классов будут получать бесплатное двухразовое питание.

Кроме того, по программе «Развитие образования и молодёжной политики Барнаула» в столовые 12 школ власти закупили оборудование и мебель на 2,6 млн рублей.

Напомним, что в этом году в российских школах произойдёт сразу несколько важных изменений. О них можно почитать здесь.

Новости

Вопрос дня Кому положены выплаты на подготовку к школе в 2022 году и как их получить?

Новости

Наука и образование Как строятся и ремонтируются школы и детские сады в Алтайском крае и кто за это платит