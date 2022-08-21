Патриотизм и продлёнки. Что изменится в алтайских школах в новом учебном году?

В новом учебном году в российских школах начнут поднимать флаг и петь гимн, дети будут «разговаривать о важном», изучать больше истории и даже смотреть кино на уроках. Amic.ru составил список главных перемен.

Флаг и гимн

Каждый понедельник с первого сентября 2022 года перед уроками школы в Барнауле, как и во всех российских общеобразовательных учреждениях, будут устраивать церемонию поднятия российского триколора. Также ученики в этот день будут петь гимн страны, рассказывала главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования городского профильного комитета Елена Шафоростова.

Спускать флаг будут в последний учебный день недели после уроков — в пятницу или субботу, в зависимости от расписания каждой отдельной школы. Таким образом, школам предстоит организовывать два торжественных мероприятия в неделю. В хорошую погоду они будут проходить на улице, а в плохую — внутри здания. В знамённые группы войдут дети, состоящие в военно-патриотических клубах.

Новые уроки

Еженедельно в классах будут проходить занятия «Разговор о важном». Ключевыми темами станут историческое просвещение, патриотизм, нравственность, экология и так далее. Вести уроки поручат классным руководителям. Так что, по сути, «Разговор о важном» — это всё тот же классный час, но с патриотическим оттенком. Идти он будет во внеурочное время.

Историю будут преподавать российским детям с первого класса, но в рамках предметов «Окружающий мир» и «Основы религии и светской этики». Там историческая составляющая была и раньше, однако теперь её значительно усилят.

Уроков истории станет больше и для старшеклассников. Для 10-ти и 11-классников введут дополнительный курс «Россия — моя история». Школьники повторят программу прошлых лет по истории Отечества.

Кроме того, в учебных учреждениях будут проводиться и киноуроки. На них детям покажут художественные и документальные фильмы для «сохранения исторической памяти».

Электронный сервис

С 1 сентября 2022 года в Алтайском крае и ещё в 14 регионах России в тестовом режиме запустят систему «Моя школа». Там родители смогут посмотреть расписание, электронные дневники своих детей, проверить домашние задания. Для учителей на портале выложат планы уроков, а для школьников — образовательный контент.

Кроме того, в сервисе можно будет создавать классные чаты и видеоконференции, делать тесты и проверочные работы. Есть и облачное хранилище с офисным пакетом для редактирования файлов. В Алтайском крае к системе планируется подключить 363 школы. А уже с 1 января 2023 года в сервис должны войти все общеобразовательные учреждения региона и России.

Обновление стандартов

С 1 сентября 2022 года в российских школах вводят новые ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты). По ним с этого года начнут учиться первые и пятые классы. Нормативы предполагают патриотическое, духовно-нравственное, физическое, экологическое воспитание школьников. Упор делается на конкретизацию требований к каждому предмету. Особое внимание в новых стандартах уделяется функциональной грамотности, то есть способности применять знания в жизни.

С начальных классов по новым требованиям школьники будут изучать финансовую грамотность и по заявлению родителей смогут заниматься вторым иностранным языком.

Единые правила для продлёнки

С нового учебного года в России начнут работать единые правила пребывания в группах продлённого дня. Теперь там должны не только присматривать за детьми — по нормативам их ещё обязаны готовить к урокам и привлекать к физкультурно-оздоровительным мероприятиям.

Также регионы смогут дополнительно финансировать продлёнки. Но решение об открытии такой группы продолжит принимать школа с учётом мнения родителей.

Новое в проверочных и сочинениях

В 2022 году всероссийские проверочные работы (ВПР) семиклассники впервые будут сдавать по двум обязательным предметам и двум выбранным случайно школой. У ученика никакого выбора не будет. Длительность проведения почти всех ВПР в новом учебном году сократится до одного урока. Некоторые работы можно будет сделать на компьютерах.

В школах Барнаула рассказали amic.ru, что пока у них подробной информации об изменениях в ВПР нет, она дана «чересчур размыто». Разъяснить правила им обещали на ближайшем педсовете.

Что касается итогового сочинения, то с нового учебного года изменится подход к формированию его тем. Если раньше темы итогового сочинения публиковались заранее, то теперь будет сформирован закрытый банк на основе старого. Посмотреть его школьник не сможет.

Перед началом учебного года в открытом доступе опубликуют только разделы и подразделы банка с комментариями к ним. В этом году раздела три: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».

Выбора у школьников теперь будет больше: каждый комплект будет включать не пять, а шесть тем — по две из каждого раздела.

Учитель будет заполнять меньше бумаг

С 1 сентября 2022 года учителя перестанут заполнять кипы бумаг. Для педагогов оставили только необходимый перечень документов, «который напрямую связан с ведением образовательного процесса». Остальная бюрократия легла на плечи административных работников.

А именно — учителям предстоит заполнять меньше отчётов по исполнению работ и протоколов. Для преподавателей оставят только рабочую программу учебного предмета, журналы учёта успеваемости и внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристику на обучающегося (по запросу).

Напомним, что в Барнауле в этом учебном году за парты сядет всего около 90 тысяч школьников. При этом многим детям мест в ближайших к дому школах не хватило. Теперь родители будут возить их за несколько километров от дома.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года в школы Алтайского края пойдёт 19 детей с Украины. Также сейчас в общеобразовательные учреждения устраивают и украинских учителей.

Новости

Общество Посторонним вход воспрещён. Почему в Барнауле не хватает мест в школах и что делать родителям