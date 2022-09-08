iPhone 14 могут появиться в РФ в ночь после старта мировых продаж

Первые iPhone 14 могут могут появиться в России в ночь после мирового старта продаж через «серый» импорт. Об этом «Известиям» рассказал главред портала iPhones.ru Никита Горяинов.

По прогнозу журналиста, в первые дни цены на новинки могут достигать 180-200 тысяч рублей за минимальные конфигурации.

«При доступности всех линеек к покупке в других странах (отсутствии дефицита), цены уже через три-пять дней упадут до 120-150 тысяч, а уже спустя полторы недели максимум можно будет взять iPhone 14 за 100-110 тысяч рублей», — сказал Горяинов, уточнив, что в случае дефицита цену вообще не спрогнозировать — она может достигать даже 250 тысяч рублей.

Близкий к одному из ретелейров источник также рассказал, что ввезённые по параллельному импорту айфоны будут стоить примерно столько же, что и iPhone 13 в прошлом году. При этом при ценообразовании будут учитывать более сложные цепочки поставок.

iPhone 14 и 14 Pro/ Pro Max поступят в продажу 16 сентября. 14 Plus придётся ждать до 7 октября.

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