Названа стоимость набора первоклассника в 2022 году
В комплект входит 26 позиций
26 июля 2022, 15:30, Никита Черников
Стоимость минимального набора необходимых товаров для школьника в 2022 году обойдётся родителям в 2134,77 рубля, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на подсчёты «Ашана».
Комплект состоит из 26 позиций: рюкзака, дневника и различных канцтоваров.
Самой дорогой вещью в наборе оказался именно рюкзак (от 999,99 рубля), а самой доступной — точилка (от 3,6 рубля).
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских школах будут еженедельно проводить церемонию поднятия госфлага и включать гимн.
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