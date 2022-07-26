Названа стоимость набора первоклассника в 2022 году

Стоимость минимального набора необходимых товаров для школьника в 2022 году обойдётся родителям в 2134,77 рубля, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на подсчёты «Ашана».

Комплект состоит из 26 позиций: рюкзака, дневника и различных канцтоваров.

Самой дорогой вещью в наборе оказался именно рюкзак (от 999,99 рубля), а самой доступной — точилка (от 3,6 рубля).

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских школах будут еженедельно проводить церемонию поднятия госфлага и включать гимн.