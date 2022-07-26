В российских школах будут поднимать флаг под гимн каждую неделю
Нововведение начнёт действовать с 1 сентября
26 июля 2022, 11:15, Никита Черников
В школах России с 1 сентября будут еженедельно проводить церемонию поднятия госфлага и включать гимн, сообщает Минпросвещения РФ.
Мероприятие будут проводить перед первым уроком в первый день каждой учебной недели.
Место проведения выберут исходя из климатических и сезонных условий. В осенне-зимний период рекомендовали делать это в помещении, в весенне-летний — на открытой площадке.
Ранее сообщалось, что в начальных классах с 1 сентября начнётся историческое просвещение.
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