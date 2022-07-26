В российских школах будут поднимать флаг под гимн каждую неделю

В школах России с 1 сентября будут еженедельно проводить церемонию поднятия госфлага и включать гимн, сообщает Минпросвещения РФ.

Мероприятие будут проводить перед первым уроком в первый день каждой учебной недели.

Место проведения выберут исходя из климатических и сезонных условий. В осенне-зимний период рекомендовали делать это в помещении, в весенне-летний — на открытой площадке.

Ранее сообщалось, что в начальных классах с 1 сентября начнётся историческое просвещение.