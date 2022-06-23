Не простолюдинка, но и не высшая знать. Сотрудник алтайского музея рассказал о тайнах происхождения принцессы Укока

В 1993 году новосибирские археологи на плато Укок в Горном Алтае нашли гробницу с мумией женщины, захороненной примерно в VI-III веках до нашей эры. На её коже сохранился орнамент татуировок, на шее было украшение, а рядом лежали останки шести лошадей. Сейчас легендарная мумия, получившая название принцесса Укока, хранится в музее имени Анохина в Горно-Алтайске. Журналисты «КП-Новосибирск» пообщались с работником учреждения, научным сотрудником отдела истории Романом Куюковым, который рассказал о тайнах легендарной мумии, не разгаданных учёными до сих пор.

Откуда взялись татуировки на теле женщины и что они означают?

По словам Романа Куюкова, татуировки в те времена наносили так же, как и сейчас, — с помощью иглоукалывания, а в качестве краски использовали сажу. Татуировки могли говорить о социальном статусе, принадлежности к определённому роду. По другой же версии — их наносили в лечебных целях. Специалист отмечает, что вдоль позвоночника мумии есть точки — возможно, это были обереги.

При этом Куюков опровергает мнение о том, что орнамент на теле женщины говорит о том, что она принадлежала к знати: татуировки были обнаружены и на других телах.

«На других телах, найденных на Алтае, тоже находили татуировки. Есть, например, тело мужчины монголоидной внешности из другого кургана, у которого точно такие же татуировки нанесены. Повторяются практически один в один. Возможно, нанесены тем же человеком», — сказал он.

Какой была могила принцессы Укок и относилась ли она к «элитной»?

Принадлежность женщины с плато Укок к высшему сословию опровергает и её могила: курган, в котором она была захоронена, был диаметром 18 метров, в то время как царские курганы достигали 50-60 метров в диаметре.

«В царских курганах два сруба — внутренний и внешний, а в данном случае был один,» — добавил Роман Куюков.

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А почему тогда в её могиле было шесть лошадей? Разве это не говорит о высоком статусе женщины?

Как отмечает Роман Куюков, количество лошадей в захоронении женщины, которую местные прозвали принцессой Укока, действительно сенсация. Это говорит о том, что она не была простолюдинкой, а относилась, скорее всего, к средней знати или, возможно, должна была достаться кому-то из знати в браке.

Как в итоге умерла принцесса Укока?

Женщина скончалась в возрасте примерно 28-30 лет в период VI-III века до нашей эры. По информации сотрудника музея имени Анохина, причиной смерти стал рак груди. При этом страдала она ещё и от проблем с позвоночником, вызванных падением с лошади, а также от облысения: в могиле её нашли вместе с париком. Также есть версия, что женщина была шаманкой. Татуировки, кстати, также могут говорить именно об этом, считают учёные.

«Есть версия, что обрести способности шамана можно было через болезни, а эта женщина, как мы знаем, болела. Проблемы со здоровьем — это, конечно, не доказательство. Не поклонялись же наши предки каждому, кто был болен. Но и опровергнуть принадлежность женщины к шаманам мы тоже не можем», — резюмировал Роман Куюков.

Ранее сообщалось, что учёные из АлтГУ получили грант Российского научного фонда (РНФ), благодаря которому они смогут раскопать курган раннескифского времени.