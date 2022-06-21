6,5 млн рублей получили алтайские учёные на раскопку скифских курганов

Учёные из АГУ получили грант Российского научного фонда (РНФ), благодаря которому они смогут раскопать курган раннескифского времени. Специалисты рассчитывают на то, что им удастся найти захоронение вождя.

«Курганы такого размера пока не исследовались, будем это делать впервые и надеемся получить важные материалы, раскрывающие особенности жизнедеятельности ранних кочевников, которые освоили Алтай в конце IX — начале VIII веков до нашей эры», — отметил профессор Алексей Тишкин в интервью ТАСС.

Он добавил, что учёные будут вести раскопки несколько археологических сезонов. Они также надеются, что им удастся найти захороненных лошадей и много иного материала.

Грант рассчитан на три года. В этом году учёные получили на его реализацию 6,5 млн рублей.