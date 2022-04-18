Первые макеты iPhone 14 показали на фото

Макеты грядущих iPhone 14, 14 Pro, 14 Max и 14 Pro Max впервые показали на фото, сообщает MacRumors.

Снимок подтверждает слухи о том, что в линейке iPhone 14 не будет модели iPhone 14 mini — вместо этого Apple выпустит Max-версию популярного девайса.

Новинки при этом получат дизайн в стиле предыдущего поколения, но со слегка увеличенными камерами. Кроме того, в Pro-моделях вместо «чёлки», как ожидается, должны появиться два выреза, утверждает источник.

Презентация и релиз новых iPhone состоится осенью 2022 года.

В начале марта Apple приостановила продажи товаров в России, а также ввела ограничения на доступ к приложениям.