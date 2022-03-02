Компания Apple остановила поставки в Россию и отключила работу Apple Pay

Представители американской корпорации присоединились к санкциям и приостановили сотрудничество с российскими ретейлерами

2 марта 2022, 05:01, Илья Звягинцев

Американская компания Apple присоединилась к санкциям. Смартфоны больше не будут поставляться в Россию, сказано в официальном заявлении.

Отмечается, что данное решение принято на фоне конфликта на Украине. В Apple не уточнили, является ли запрет на поставку iPhone и использование сервисов постоянным.

Также на территории России перестанет действовать платёжный сервис Apple Pay.

Напомним, за последние дни к санкциям в отношении России присоединились не только государственные зарубежные предприятия, но и ряд частных компаний.

Некоторые прокатчики остановили показ своих фильмов в России, а спортивные федерации исключают российских спортсменов из международных соревнований.

Из-за санкций в отношении банков в России поднимают процентные ставки по ипотеке и вкладам.

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