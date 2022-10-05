Почти каждый второй учитель в Алтайском крае старше 50 лет

Ко Дню учителя Алтайкрайстат подготовил информацию о педагогах, работающих в школах региона.

На начало 2021-2022 учебного года знания ученикам передавали 19 102 учителя. В среднем на одного педагога приходилось 15 школьников.

Почти каждому второму учителю больше 50 лет, а число педагогов, чей возраст превышает 60 лет, за пять лет увеличилось в полтора раза.

Более половины (57,5%) педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет. Доля учителей со стажем до трёх лет — 9,1%.

«Больше всего в школах учителей начального общего образования — 5782 человека, русского языка и литературы — 2393, иностранных языков — 1964, математики — 1913, истории, экономики, права, обществознания — 1256 человек», — говорится в сообщении.

В крае 16 716 педагогов (87,5%) — женщины. Мужчины чаще всего преподают ОБЖ и физкультуру.

Напомним, по последним данным около 400 учителей не хватает в школах Алтайского края. Причины объективные — выход педагогов на пенсию и рост числа учеников.