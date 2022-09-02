Около 400 учителей не хватает в школах Алтайского края. Как рассказала замглавы Минобрнауки региона Галина Синицына в беседе с ТАСС, самая большая потребность в преподавателях начальных классов, математики, русского языка и литературы.

Как отметила Синицына, причины дефицита объективные — выход учителей на пенсию и рост учеников. Сейчас в общеобразовательных организациях края число учителей пенсионного возраста составляет 22% от общего числа педагогов.

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Проблема нехватки учителей особенно остро стоит в городской местности — там увеличилось число рабочих мест для педагогов. Замглавы ведомства рассказала, что в сельской местности средняя нагрузка на одного учителя составляет 1,4 ставки, тогда как в городской местности — 1,7 ставки.

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Напомним, что из-за нехватки мест в барнаульских школах в 2022 году многим родителям придётся возить своих детей за несколько километров от дома. Мамы и папы не знают, как забирать первоклассников после уроков, ведь даже автобусов для них не предусмотрено. Поэтому активисты протестуют, собирают подписи под коллективными жалобами и намерены дойти до министра образования Алтайского края.

Amic.ru разобрался, почему барнаульские дети не попадают в школы, и что теперь делать родителям.