Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения в детских садах Алтайского края

С начала 2022 года Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю проверило 445 детсадов. О том, что именно инспектировали и какие нарушения нашли, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Проведены лабораторные исследования на пищеблоках детских организаций. Исследовано более 900 проб готовых блюд по микробиологическим показателям, более 600 проб готовых блюд на калорийность, а также около 1500 смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры», — сказано в пресс-релизе.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что нарушения на кухнях детсадов выявлялись, однако удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, не превысил среднемноголетний уровень в регионе.

«Основными нарушениями, выявленными при проверках, являлись: текущие нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; несоблюдение санитарных правил при составлении примерных меню и организации питания, нарушения при ведении документации пищеблока», — рассказали в ведомстве.

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Случаев массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений в дошкольных образовательных организациях не зарегистрировали.

Ответственных за нарушения привлекли к административной ответственности.

Ранее в барнаульском детском саду разразился скандал из-за испорченной еды, которой кормят детей.