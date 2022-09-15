Россияне установили рекорд по предзаказам на iPhone 14

7 сентября Apple провела первую в 2022 году осеннюю презентацию техники, на которой показали три новых Apple Watch, AirPods Pro и четыре модели iPhone 14. Как пишет «Ъ», официально не поставляемые в Россию новые смартфоны, старт продаж части из которых намечен уже на 16 сентября, пользуются в стране повышенным спросом.

По данным МТС, за первую неделю предзаказов россияне забронировали в два с половиной раза больше телефонов, чем годом ранее, когда вышел iPhone 13. При этом самыми востребованными оказались Pro-модели новинки, на которые приходится больше 70% оплаченных предзаказов. А вот на базовый iPhone 14 на 128 Гб наблюдается наименьший спрос.

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В «М.Видео-Эльдорадо» изданию также рассказали, что «спрос к новинкам высокий, однако находится в рамках ожиданий». «Мегафон» оценил количество предзаказов аналогично уровню прошлого года. А в «Ситилинке» сообщили, что самой предзаказываемой у них моделью оказался iPhone 14 Pro Max, а меньше всего заявок клиенты оставили на 14 Plus.

В то же время ретейлеры уверены, что смогут удовлетворить спрос на новинки по модели параллельного импорта, пускай и по завышенным ценам. Отмечается также, что некоторые сети будут продавать комбинированные модели со слотом для физической сим-карты, так и только с поддержкой eSIM, созданные для рынка США.