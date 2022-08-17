Приложение Rutube больше нельзя скачать на iPhone во всех странах, кроме России
Администрация видеохостинга выполнила требование Apple
17 августа 2022, 07:54, Никита Черников
Видеохостинг Rutube удалил своё приложение из всех App Store, кроме российского, сообщается в Telegram-канале сервиса.
Ранее компания Apple, которой принадлежит App Store, потребовала от Rutube удалить контент государственных СМИ либо сделать приложение доступным только для российских пользователей.
Администрация видеохостинга в итоге выбрала второй вариант.
«Мы хотим, чтобы вы могли смотреть, загружать и делиться видео на национальном видеохостинге с любого устройства. Русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, всё так же могут смотреть контент Rutube в веб-версии. А пользователям, скачавшим приложение ранее, вероятно, будут доступны обновления приложения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что приложение Сбербанка вновь можно скачать в App Store.
Комментарии
Новости партнеров