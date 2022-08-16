В AppStore появилось «альтернативное» приложение Сбербанка

В AppStore появилось новое приложение Сбербанка от стороннего разработчика — СБОЛ. Оно позволяет проводить операции с устройств на базе iOS — основное приложение банка удалили из AppStore в связи с санкциями.

Авторизоваться в приложении можно по номеру банковской карты. Функционал СБОЛ фактически копирует предыдущее приложение «Сбербанк Онлайн», пишет РБК.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны Запада ввели против «Сбербанка» ограничивающие санкции. После этого Apple удалила из своего магазина приложение «Сбербанк онлайн» — установить его без взлома устройства стало невозможно.